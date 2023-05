Telecinco vuelve a apostar por las telenovelas turcas. En esta ocasión, la cadena de televisión incluirá en su programación el drama llamado “La traición”, protagonizado por los actores Hatice Şendil, İsmail Demirci y Sera Kutlubey.

Después de la emisión de “Love is in the Air” y “Mi hogar, mi destino”, que no tuvieron el éxito esperado, Telecinco volverá a probar suerte con la serie turca “Lyilik”. Esta ficción otomana consta de dos temporadas y ya se ha emitido en su país de origen en 2022.

Telecinco ha decidido llamarla “La Traición” en español. La producción turca fue filmada por Medyapım y dirigida por Murat Öztürk. ¿De qué trata esta historia? ¿Quiénes conforman el reparto de esta ficción? Aquí te lo contamos.

“La traición” está protagonizada por los actores Hatice Şendil, İsmail Demirci y Sera Kutlubey (Foto: Medyapım)

¿DE QUÉ TRATA “LA TRAICIÓN”?

“La Traición” narra la historia de Neslihan (Hatice Şendil), una mujer que aparentemente vive una vida feliz junto a su esposo Murat (İsmail Demirci) y sus dos hijos. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que su pareja tiene una amante.

Damla (Sera Kutlubey), amiga de la infancia de Neslihan, es la tercera en discordia. La situación se pone más complicada cuando, sin saber la verdad, Neslihan invita a la amante de su marido a vivir con ellos. Luego, ella empieza a cuestionarse todo.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORE DE “LA TRAICIÓN”?

“Lyilik”, en su idioma original, es una serie turca firmada por Medyapım y dirigida por Murat Öztürk. El drama está protagonizado por los actores Hatice Şendil, İsmail Demirci y Sera Kutlubey. A continuación, conoce al reparto completo:

Actores y personajes principales de “La traición”

Hatice Şendil como Neslihan Arkun.

Ismail demirci como Murat Yucesoy.

Sera Kutlubey como Damla Comedor.

Perihan Savas como Shahika Arkun.

Actores y personajes secundarios de “La traición”

Mina akdin como Río.

Sefa Tantoglu.

Pelinsu Karayel como Aysil

Elif Gizem Aykut.

Bahadir Vatanoglu como Atila.

Ilayda Aydin.

Erdem Akakce.

Mehmet Aykac.

Doruk Sariduman.

Gülin Ermis.

Ayşe Tunaboylu.

Irem Tuncer.

Ogun Kaptanoglu.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA TRAICIÓN” EN TELECINCO?

Telecinco está anunciando el estreno de la telenovela turca “La Traición” a través de sus redes sociales y en su programación. Si bien los anuncios promocionales señalan que próximamente llegará, aún no se precisa la fecha exacta en la que será trasmitida para el público.

Cabe señalar que, en Turquía, el drama se emitió el 29 de abril de 2022 y llegó a su fin el 20 enero 2023. Luego dio su salto a otros países y ahora llega a España.

TRÁILER DE “LA TRAICIÓN”

La telenovela turca “La Traición” tiene dos temporadas, compuestas de un total de 27 capítulos de dos horas cada uno. Aquí puedes ver el tráiler de la serie turca.