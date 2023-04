7 / 13

“Love is in the air” es una comedia romántica que se centra en Eda Yildiz, una vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat, luego de que por su culpa pierde la beca que le permitiría estudiar en Italia. Si bien, para enmendar su error el muchacho le propone hacerse pasar como su prometida, la relación entre ellos, que al inicio no era buena, cambia radicalmente con el transcurrir de los días, surgiendo el amor. (Foto: MF Yapım)