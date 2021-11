Özge Özpirinçci es una de las actrices turcas más famosas del momento gracias al éxito internacional de la telenovela “Mujer”, también conocida como “Kadin” en su idioma original. Su magnífica interpretación la hizo ganarse el cariño y el aplauso del público, siendo reconocida dentro y fuera de Turquía.

En la ficción, Özge Özpirinçci interpretó a Bahar, una joven madre que lucha para mantener una vida con sus dos hijos, lidiando con las injusticias y duras pruebas que la vida le pone en su camino. Una historia de lucha contra las adversidades y superación que ha conmovido al mundo entero.

El gran trabajo de interpretación de Özge Özpirinçci en “Mujer”, le permitió hacerse conocida a nivel internacional. Hoy es una de las actrices más cotizadas del medio y tiene miles de seguidores en las redes sociales. Si bien la actriz disfruta del éxito, también es muy crítica con el trabajo que hace y ha reconocido algo que no le gusta de las telenovelas turcas.

Hoy, a sus 35 años, Özge Özpirinçci es una de las actrices más exitosas (Foto: Özge Özpirinçci/ Instagram)

¿QUÉ ES LO QUE MÁS DETESTA ÖZGE ÖZPIRINÇCI DE LAS TELENOVELAS TURCAS?

Las telenovelas turcas son sinónimo de éxito en todo el mundo. En los últimos años, estas producciones se han convertido en las favoritas del público y su demanda ha ido en aumento. “Mujer”, también conocida como “Kadin” en su idioma original, es una prueba de ello, pues ha sido vista en más de 65 países con destacados índices de audiencia.

“Infiel”, titulada originalmente “Sadakatsiz”, es prueba de ello, ya que es una de las producciones otomanas más vistas del momento y tiene miles de fans en varias partes del mundo.

Las telenovelas turcas se han caracterizado por presentarnos buenas historias, excelentes actores e imponentes paisajes, ingredientes que han asegurado su éxito en todo el mundo. Sin embargo, las producciones que se hacen en Turquía aún tienen muchos aspectos por mejorar, así lo afirmó la actriz Özge Özpirinçci, protagonista de “Mujer”, durante una entrevista para el medio chileno La Tercera.

Primero, la actriz turca reconoció que en su país se hacen muy buenas producciones y se mostró agradecida con el público por la gran acogida que tienen cada una de estas historias.

“Nos sentimos muy felices y halagados por ello. Es sorprendente ver que lo que hacemos es apreciado y solicitado por diferentes culturas. Me siento muy orgullosa de ser parte de este éxito”, afirmó.

Sin embargo, Özge Özpirinçci afirmó que hay cosas que se deben mejorar. La protagonista de “Mujer” señaló que a la hora de crear contenido aún hay mucha censura en Turquía y que la homosexualidad sigue siendo un tema tabú.

“Lamentablemente, a la hora de crear contenido aún hay mucha censura. La homosexualidad sigue siendo un tema tabú en nuestro país y los personajes homosexuales no son más que una caricatura en cualquiera de las series televisivas que se emiten en los canales nacionales”, afirmó

“Además, la duración de las series es demasiado larga. Estamos en rodaje 140 minutos semanalmente. Estas son solo las primeras cosas que se me vienen a la mente. Por supuesto, no son problemas que no podamos solucionar, pero necesitamos trabajar más para crear un contenido universal y de mejor calidad”, agregó.

Özge Özpirinçci se convertirá en madre por primera vez el próximo mes de diciembre. La famosa se ha mostrado feliz, junto a su pareja, el también actor Burak Yamantürk, por el nacimiento de su hija y para disfrutar de esta nueva etapa en su vida ha decidido detener por un tiempo su carrera como actriz.