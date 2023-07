El éxito de las telenovelas turcas es un hecho que dificílmente pueda ser negado, más aún en España, en donde la llegada de estas generó todo un revuelo en la teleaudiencia. Sin embargo, siempre hay excepciones. Eso es lo que ha ocurrido con la novela “La traición” en su estreno en el canal Telecinco, en donde los números de rating tras su estreno no han sido los esperados.

Realizaciones como “Secretos de familia”, “Hermanos” y “Pecado original” han sido un boom en la señal de Antena 3; no obstante, este escenario no se ha podido replicar en el canal bandera de Mediaset, un hecho que ya ha tenido antecedentes recientes.

“Loves is in the air” fracasó en el “prime time” de Telecinco, razón por la que fue relegado al canal secundario de Mediaset, y con “Mi hogar, mi destino”, sucedió un hecho similar.

Ismail demirci y Hatice Şendil dan vida a Murat y Neslihan, respectivamente (Foto: Medyapim)

LOS NÚMEROS DE LA NOVELA TURCA “LA TRAICIÓN” EN SU ESTRENO EN TELECINCO

La realidad indica que el día de su estreno, el 5 de julio del 2023, el melodrama otomano no alcanzó ni el medio millón de espectadores; es decir, apenas el 6,8% de la teleaudiencia.

Ahora bien hay variables que considerar, puesto que el mismo día de su debut, la realización turca se enfrentaba a otros dos grandes competidores.

En Antena 3, a esa hora, se proyectaba la gran final de “Mask Singer 3″ (20%), mientras que en La 1 se emitía la semifinal de la Eurocopa Sub-21 en donde participó la selección española.

De igual forma, es menester señalar que el “prime time” de Telecinco ya llevaba varias semanas sin superar el 7% de rating: la final de la tercera temporada de “El pueblo” había raspado el 7% de teleaudiencia el último miércoles de junio.

LA REACCIÓN DE LOS TELEVIDENTES AL ESTRENO DE “LA TRAICIÓN”

“Menuda trama. Me ha encantado. Nos vemos en el próximo capítulo”, “Sorprendentemente, me está gustando mucho”, “la que se está liando y solo es el capítulo 1″, “no tiene mala pinta, vamos a darle una oportunidad” o “pues no está mal” fueron algunas de las reacciones en Twitter al debut de “La traición”.

Bajo esa premisa habrá que ver cuál es la reacción de la audiencia en las siguientes semanas, un comportamiento que tiene bastante ocupado a Telecinco y toda Mediaset.

El afiche promocional de la novela (Foto: Medyapim)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LA TRAICIÓN”?

La novela turca se emite todos los miércoles desde las 22:50 horas (hora de España), aunque no se descarta alguna variación en su horario en las siguientes semanas.

¿DE QUÉ TRATA “LA TRAICIÓN”?

“La Traición” narra la historia de Neslihan (Hatice Şendil), una mujer que aparentemente vive una vida feliz junto a su esposo Murat (İsmail Demirci) y sus dos hijos. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que su pareja tiene una amante.

Damla (Sera Kutlubey), amiga de la infancia de Neslihan, es la tercera en discordia. La situación se pone más complicada cuando, sin saber la verdad, Neslihan invita a la amante de su marido a vivir con ellos. Luego, ella empieza a cuestionarse todo.