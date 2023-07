¿Se sintieron traicionados? Si bien la telenovela turca “La traición” llegó a las pantallas de Telecinco como una de las producciones que sería toda una sensación y que, aparentemente, atraparía al público de principio a fin, la realidad fue totalmente distinta y no tuvo el éxito esperado. Esto originó que la cadena internacional decida retirarla de su programación y, por ello, muchos se han preguntado qué ocurrirá con el drama. Te lo contamos.

Dirigida por Murat Öztürk y protagonizada por Hatice Şendil e İsmail Demirci, el drama otomano “İyilik” (nombre original) llegó a España a inicios de julio y fue emitida a través de Telecinco, cadena que intentó obtener resultados contundentes con la emisión de cada uno de los episodios de la ficción.

Sin embargo, no todo habría salido como se esperaba, pues los puntos obtenidos por la producción otomana no fueron del todo convincentes. Por ende, se decidió tomar una radical decisión.

Hatice Sendil y Sera Kutlubey en la telenovela "La traición" (Foto: Med Yapim)

¿CUÁLES FUERON LAS CIFRAS DE “LA TRAICIÓN”?

“La traición” fue anunciada desde aproximadamente el mes de abril y ello generó gran expectativa en el público televidente.

En ese sentido, la sección Bluper de El Español, informó que durante su estreno esta telenovela solo consiguió un 6.8% de cuota de pantalla (494 mil televidentes) y no logró superar la barrera del medio millón.

También señala que su competencia en Antena 3 fue “Mask Singer: adivina quien canta” que obtuvo un 20% de cuota de pantalla.

“LA TRAICIÓN” ES RETIRADA DE LA PROGRAMACIÓN

Tras esta situación, según el citado medio, Telecinco optó por retirar de su programación a la telenovela “La traición”, tal como lo ocurrido con “Love is in the air”, en el 2021.

Por su parte, Diez minutos resaltó que Telecinco no haya decidido esperar una semana más para ver si los resultados mejoran.

Perihan Sava en la telenovela "La traición" (Foto: Med Yapim)

¿QUÉ OCURRIRÁ CON “LA TRAICIÓN”?

El público televidente se ha hecho esta pregunta debido a que ya no se verá más “La Traición” en Telecinco. Ante ello, Diezminutos sostuvo que por ahora no se tiene información respecto a lo que ocurrirá con este drama. Además, da cuenta que algunas opciones son enviarla a late night o a otro de sus canales, aunque todo parecería indicar que se transmitirá a través de Mitele Plus.

De la misma posición es El Español que sostiene que la telenovela podría ser llevada a una nueva franja horaria o a Divinity o a otro de sus canales.

¿CUÁL ERA EL HORARIO DE “LA TRAICIÓN”?

La novela turca se emitía todos los miércoles desde las 22:50 horas (hora de España). A pesar de que inició como una de las producciones favoritas del público poco a poco fue cayendo logrando una cifra nada agradable.

Hatice Sendi en la telenovela "La traición" (Foto: Med Yapim)

¿DE QUÉ TRATA “LA TRAICIÓN”?

“La Traición” narra la historia de Neslihan (Hatice Şendil), una mujer que aparentemente vive una vida feliz junto a su esposo Murat (İsmail Demirci) y sus dos hijos. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que su pareja tiene una amante.

Damla (Sera Kutlubey), amiga de la infancia de Neslihan, es la tercera en discordia. La situación se pone más complicada cuando, sin saber la verdad, Neslihan invita a la amante de su marido a vivir con ellos. Luego, ella empieza a cuestionarse todo.

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO DE TURQUÍA

Turquía: Rescatan a un perro tres semanas después del terremoto