Antes de convertirse en una reconocida actriz y protagonista de exitosas telenovelas como “ La usurpadora ”, “Soy tu dueña” y “Emperatriz”, Gabriela Spanic participó en Miss Venezuela 1992, certamen de belleza para el bajó más de 30 kilos, que gañó tras un ruptura amorosa.

En una entrevista con el periodista Momo Montes, la actriz, cantante y modelo contó algunas anécdotas de los inicios de su carrera, entre ellas su participación en la trigésima novena (39º) edición del certamen Miss Venezuela.

“Me metí a un concurso de belleza y adelgacé como 30 kilos para entrar, porque antes de eso había perdido una pareja, mi primer novio, fue para mí muy difícil superar eso y engordé muchísimo, después adelgacé”, relató Gabriela Spanic .

Además confesó que no fue fácil alcanzar la fama y que debió superar varios obstáculos. "Yo no vengo de una familia de alcurnia, de una familia millonaria, siempre soñé con ser actriz y hacer mi sueño realidad. No fue fácil, yo tomaba metro, tomaba autobús, desde muy temprana edad yo era extra", explicó.

También reveló que en ocasiones no tenía dinero para comprar alimentos: “Me enfrenté a peligros, a veces pedía el aventón porque no tenía dinero. En mis inicios vivía en un cuartito y a veces no tenía con qué comer. Yo recuerdo todo eso con tanto orgullo, no fue fácil pero aquí estoy”, contó la antagonista de “Soy tu dueña”.

Así lucía Gaby Spanic en la trigésima novena edición del certamen Miss Venezuela (Foto: Gabriela Spanic / Instagram)

GABY SPANIC EN MISS VENEZUELA

En esa edición del Miss Venezuela, Gaby participó junto a otras 29 chicas, entre ellas Natalia Martínez, actriz recordada por protagonizar telenovelas como “Mi gorda bella” y “La tormenta”, dónde compartió roles con Christian Meier, Natasha Klauss, Kristina Lilley, Marcelo Buquet, Didier van der Hove y Carmen Villalobos.

Dicho certamen de belleza se llevó a cabo el 9 de septiembre de 1992 en el Poliedro de Caracas, bajo la conducción de Bárbara Palacios y Gilberto Correa. El espectáculo musical estuvo a cargo de Kiara, Celia Cruz, Oscar D’León, Floria Márquez, Ricardo Montaner e Isabel Pantoja.

Aunque el jurado le otorgó el triunfo a Miss Aragua, Milka Chulina, quien participa junto a Natalia Streignard, Michelle Badillo y Scarlet Ortiz, para Gabriela Spanic el certamen marcó un antes y un después su carrera.