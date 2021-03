Anahí, conocida por haber interpretado a Mía Colucci en la telenovela juvenil “Rebelde” y por haber formado parte del grupo musical RBD, es una de las figuras más populares y queridas de México. La bella joven se hizo un nombre importante dentro de la industria de la actuación y la música, alcanzando la fama internacional.

Actualmente, Anahí tiene 37 años y está enfoca en su faceta como madre e incluso ha compartido sus experiencias referentes a la etapa de la maternidad. Sin embargo, años atrás se consolidó como una de las estrellas juveniles más exitosas, participando en varias telenovelas como “El diario de Daniela”, “Mujeres engañadas”, “Primer amor a mil x hora” y “Clase 406”.

Si bien Anahí ha logrado abrirse paso en el mundo del espectáculo mexicano, la joven no se ha librado de las críticas. Tiempo atrás la exRBD protagonizó una polémica junto al actor Andrés García, con quien se le relacionó sentimentalmente. Sin embargo, ella desmintió esto y dijo que solo eran amigos y que estaba agradecida con el histrión por la ayuda que recibió cuando ella estaba enferma.

LA VEZ QUE ANAHÍ VIVIÓ EN LA CASA DE ANDRÉS GARCÍA

En 1999, Andrés García y Anahí trabajaron juntos en la telenovela de Televisa “Mujeres Engañadas”, donde interpretaban a padre e hija. Desde entonces, los actores formaron una estrecha relación fuera de las cámaras.

Por esa época, Anahí afrontaba un momento muy difícil en su vida personal ya que sufría de anorexia y bulimia. Su estado de salud era tan grave que estuvo a punto de perder la vida a causa de un infarto provocado por su extrema delgadez, pues llegó a pesar 35 kilos y a pasar hasta 11 días sin comer.

Durante su proceso de recuperación, tras el infarto y los problemas de salud que sufrió la cantante, Andrés García se llevó a Anahí a vivir a su casa con el consentimiento de sus padres.

Esto desató especulaciones sobre un romance entre ambos actores, situación que escandalizó a la prensa mexicana por la marcada diferencia de edad entre ellos, ya que Anahí tenía solo 17 años y Andrés García 60.

Después de tantas especulaciones y comentarios sobre el vínculo entre los actores, Anahí dejó claro que solo son amigos. Incluso, ha declarado estar muy agradecida con el actor y asegura siempre haberlo visto como un padre.

“Hoy estoy aquí para hablar de una persona que para mí todos ustedes saben como un papá, pero además de todo eso para mí es un ángel porque en los peores momentos, cuando estaba yo más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guio por el buen camino”, dijo Anahí para un programa años atrás.

De esta manera, Anahí ha demostrado el profundo agradecimiento que le tiene a Andrés García por haberla ayudado cuando su vida estaba en riesgo por sus problemas de salud.