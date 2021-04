Isabella Santiago es reconocida por ser la primera actriz y modelo venezolana transexual en ganar el concurso tailandés Miss International Queen de 2020. Ahora es la protagonista de la telenovela de RCN Televisión, “Lala’s Spa”, la cual se estrenó el pasado 6 de abril y en la que participa junto al actor Ricardo Mejía.

En la ficción de telenovela de RCN Televisión se cuenta la vida de Lala, una atractiva peluquera trans que debe regresar a su natal Colombia, donde conoce a Francisco.

Según declaraciones de la misma Isabella Santiago, su participación en la telenovela significa un aporte de su parte para ayudar en la lucha contra la violencia y discriminación hacia las personas transexuales.

Además, la actriz venezolana aseguró sentirse muy orgullosa “porque es un proyecto muy importante, creo que es un granito de arena que estamos aportando todos para ser mejores personas”.

¿QUIÉN ES ISABELLA SANTIAGO?

Nació en Caracas, Venezuela, el 18 de febrero de 1991, bajo el nombre de Kreiban Carballo Santiago. Cuando era un niño, Isabella Santiago se dio cuenta de que no se identificaba con su género de nacimiento.

Cuando estaba en el colegio, Isabella Santiago ya sabía que quería ser mujer, pero no era capaz de decírselo a su familia. “Cogía ropa y accesorios de mi mamá y mi hermana, esta es una anécdota que toda mujer trans tiene, colocarse las cosas de la mamá. Yo me iba al colegio con eso escondido y me cambiaba en las casas de mis amigos”, dijo la actriz para el programa de entretenimiento colombiano ‘Lo Sé Todo’.

En 2014, Isabella Santiago ganó el Miss International Queen, un concurso de belleza internacional que busca reivindicar los derechos de las mujeres trans y los travestis. En ese momento, Santiago le contó a CNN en Español cómo fue su niñez en Caracas.

“Cuando yo tenía ocho años, sentía que algo extraño había en mi cuerpo, porque sentía atracción hacia los niños, hacia el niño de mi edad en ese momento en la escuela o donde sea que estuviera, no sentía atracción hacia las niñas, que era lo que la sociedad y mi familia me inculcaban”, declaró.

A sus 18 años, en ese entonces Kreiban, decidió contarle a su mamá que quería hacer su transición para ser una mujer transexual, razón por la que empezó a ir a un médico que la ayudó en el tratamiento.

Santiago contó que su madre, al principio, no lo tomó muy bien, pero actualmente es su mejor amiga.

“Es normal que para cualquier madre latina que, de la noche a la mañana, su hijo le diga ‘no me gustan las mujeres’ y ‘no quiero ser hombre, sino mujer’ sea algo difícil de aceptar. Es bastante duro para una madre y más cuando no hay educación para que una madre pueda entenderlo”, contó la actriz al programa ‘Lo Sé Todo’.

“Fue bastante duro para ella, duré casi dos años sin hablar con ella, tuve que asumir el trabajo de educar a mi familia y ya hoy mi mamá es mi mejor amiga”, detalló la actriz.

La modelo venezolana también reveló que escogió su nombre, Isabella Santiago, desde muy joven, cuando estaba obsesionada con los vampiros de la película “Crepúsculo” y ella se sentía como “una vampira ante la sociedad”.

“Mi nombre es Isabella, como la protagonista de esta cinta, Isabella Swan”, dijo a CNN. Su apellido lo cambió por Santiago, su apellido materno.

Antes de entrar al mundo del espectáculo, Isabella trabajó en estéticas y en un restaurante de comida rápida. Tempo después comenzó a participar en concursos de belleza travesti en Venezuela, y con los años llegó en triunfo en televisión.