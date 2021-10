CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en las memorias de Stephanie Land “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”, “Las cosas por limpiar” (“Maid” en su idioma original) es una serie de Netflix creada por Molly Smith Metzler. La ficción dramática que se estrenó el 1 de octubre de 2021 narra la historia de Alex, una mujer que intenta liberarse de una relación abusiva.

Sin embargo, cuando finalmente lo logra, el padre de su hija amenaza con quitársela, así que ella empieza a trabajar como limpiadora domestica para demostrar que es capaz de cuidar de Maddy y evitar que Sean la aleje de su lado.

Aunque en su camino conoce muchas personas que intenta ayudarla también se topa con el complejo sistema de asistencia gubernamental, que en lugar de proporcionarle socorro parece complicarle más las cosas.

Alex huye de noche con Maddy y recurre a servicios sociales, donde consigue trabajo en Empleadas domésticas (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LAS COSAS POR LIMPIAR”?

Debido a que el apartamento que le brindaron está lleno de moho, Alex debe aceptar la ayuda de su padre, pero mientras limpia la casa de la madre de un conocido delincuente de la zona desbloquea recuerdos traumáticos de su infancia: su padre golpeaba a su madre. Así que, toma sus cosas y busca otro lugar donde vivir.

Por sugerencia de Nate, Alex quiere enviar a Maddy a una buena guardería mejor, por lo que debe buscar otro lugar para vivir, algo realmente complicado debido a los beneficios asistenciales que recibe.

Cuando finalmente consigue un apartamento Sean lo arruina por su alcoholismo. A pesar de que Nate le ofrece su hogar, el padre de Maddy se las ingenia para volver a manipular a Alex, la lleva a su antigua casa y se deshace del automóvil que le regalaron para evitar que vuelva a escapar.

No pasa mucho tiempo antes de que Sean vuelva a tomar, abandone sus reuniones en alcohólicos anónimos y agrede a Alex. No obstante, esta vez ella no está sola, Regina, la dueña de una de las casas que limpiaba con frecuencia le ofrece ayuda y una abogada para luchar por la custodia de su hija.

Aunque Regina no fue amable al principio, tras conocer la historia de Alex decidió apoyarla, además, ella estuvo a su lado cuando su esposo la abandono y no podía lidiar con su hijo recién nacido.

Alex decidió abandonar a Sean por el bien de su hija (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LAS COSAS POR LIMPIAR”?

En el último capítulo de “Las cosas por limpiar”, Alex le notifica a su expareja sobre su mudanza, pero él se niega a firmar y escoge pelear en los tribunales. En tanto, la protagonista continúa trabajando para reunir dinero antes de mudarse al campus universitario y empezar a estudiar lo que siempre soñó.

Cuando todo parece perdido Sean acepta que Alex se lleve a su hija. Aunque Paula, la madre de Alex, acepta irse con ellas conoce a otro hombre y decide quedarse atrás. La joven madre al fin va a la universidad y a pesar de que aún debe trabajar mucho para cambiar su futuro ya dio el primer paso.

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie dramática, pero por lo visto en el último capítulo, es poco probable que la ficción consiga luz verde para una nueva tanda de episodios.