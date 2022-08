Una de las sorpresas en el catálogo de Netflix ha sido la inclusión de una serie que sorprenderá a cualquier cinéfilo. Se trata, específicamente, de un documental de tres temporadas que ahonda en cómo se hicieron las películas que marcaron varias generaciones, sobre todo entre las décadas de los 80 y 90.

Los amantes del mundo cinematográfico se encontrarán con una gran producción sobre sus historias favoritas en la pantalla grande. Esta iniciativa empezó en 2019 y ya va por su tercera entrega sin dejar de decepcionar.

Nos referimos a “Las películas que nos formaron” (“The Movies That Made Us” en su idioma original), el programa creado por Brian Volk-Weiss que, en 16 episodios, se adentra en los secretos y detalles poco conocidos de famosas obras del cine.

Dibujando a Robocop antes de llevarlo a la pantalla grande (Foto: Nacelle Company)

¿DE QUÉ TRATA “LAS PELÍCULAS QUE NOS FORMARON”?

El documental “Las películas que nos formaron” tiene como propósito contar cómo fueron escritas, rodadas y elaboradas las películas que marcaron una época, en especial durante las décadas de los 80 y 90. Con los guiones de Benjamin J. Frost y Brian Volk-Weiss, esta producción es un valioso registro que sorprenderá hasta al más cinéfilo.

Durante la primera temporada, cuentan las historias detrás de las películas “Dirty Dancing” (“Baile caliente”), “Home Alone” (“Mi pobre angelito” o “Solo en casa”), “Ghostbusters” (“Los cazafantasmas”) y “Die Hard” (“Duro de matar” o “Jungla de cristal”). Para esto, no solo utilizan materiales de archivo, sino que también entrevistan a los responsables detrás de las cámaras.

Mientras que en la temporada 2, se documentan datos desconocidos, divertidos y conmovedores de las cintas “Back to the Future” (“Volver al futuro”), “Pretty Woman” (“Mujer bonita”), “Jurassic Park” y “Forrest Gump”.

La temporada 3, en tanto, completa con “Aliens”, “A Nightmare On Elm Street”, “Coming to America”, “Friday The 13th”, “Halloween”, “Robocop”, “Elf”, “The Nightmare Before Christmas”. Así, la docuserie es un valioso registro de cómo se hace la magia del cine, con harto esfuerzo y, por supuesto, obstáculos, que tocan el nervio sensible de la nostalgia y los momentos que hicieron felices a varias generaciones de espectadores.

Sigourney Weaver dando su testimonio sobre "Aliens" (Foto: Nacelle Company)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS PELÍCULAS QUE NOS FORMARON”?

Danny Wallace como Narrador

Donald Ian Black como Narrador

Ryan Turek como Experto del horror

Dean Cundey como Director de fotografía

Jennifer Julia

Irwin Yablans como productor ejecutivo

Ian Nathan

Sean S. Cunningham

Kevin Jones

Barbara Boyle

Frank Price

Sean Clark como Experto del horror

¿CÓMO VER “LAS PELÍCULAS QUE NOS FORMARON”?

La serie documental “Las películas que nos formaron” se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Están disponibles las tres temporadas de la producción televisiva. Para verla, de manera online, puedes hacer click en este enlace.

TRÁILER DE “LAS PELÍCULAS QUE NOS FORMARON”