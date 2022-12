“Las Villamizar” es una nueva serie colombiana que se suma al catálogo de Netflix. Este drama se ambienta en el siglo XIX y cuenta con las actrices Shany Nadan, María José Vargas y Estefanía Piñeres en los roles principales.

Meses antes de su llegada al servicio de streaming, el programa se emitió desde la señal de Caracol Televisión. En ese sentido, su primer capítulo se estrenó el pasado 18 de abril y el final de la historia, el 2 de agosto de 2022.

¿Quieres saber más sobre la producción creada por Mateo Stivelberg? A continuación, descubre de qué trata, cómo ver y cuántos capítulos tiene la serie colombiana de Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “LAS VILLAMIZAR”?

Los hechos de la serie “Las Villamizar” se desarrollan en la Colombia del siglo XIX. Narra la historia de tres valerosas hermanas de la alta sociedad, llamadas Carolina, Leonor e Isabela Villamizar.

Ellas tienen una doble vida, pues trabajan como espías infiltradas del Ejército Libertador con el fin de enfrentar al poderoso ejército español, liderado por el Coronel José María Montenegro.

Hace 12 años, él fue el responsable de la muerte de Beatriz, la madre de nuestras protagonistas. Así, ellas también buscan venganza por este crimen.

Vale precisar que las jóvenes han sido entrenadas por su padre, Gerardo Villamizar, adquiriendo gran habilidad en el uso de todo tipo de armas y en técnicas de manipulación.

A lo largo de la ficción, las hermanas cumplirán las misiones que las acercarán a su objetivo. Tal como revela Caracol, pondrán en juego “su corazón, su identidad y sus vidas”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “LAS VILLAMIZAR”

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LAS VILLAMIZAR”?

La serie “Las Villamizar” de Netflix cuenta con 72 capítulos en total. Estos episodios estuvieron escritos por Mateo Stivelberg y Juan Carlos Aparicio. Su dirección estuvo a cargo de Mateo Stivelberg y Herney Luna.

Shany Nadan, María José Vargas y Estefanía Piñeres son las protagonistas de "Las Villamizar" (Foto: Caracol TV)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SERIE “LAS VILLAMIZAR”?

“Las Villamizar” se estrenará el miércoles 14 de diciembre del 2022 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

¿CÓMO VER “LAS VILLAMIZAR”?

“Las Villamizar” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio.

María José Vargas como Isabela Villamizar en "Las Villamizar" (Foto: Caracol Televisión)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS VILLAMIZAR”?

Shany Nadan como Carolina Mariana de la Trinidad Villamizar Montero

María José Vargas como Isabela Francisca Dominga Villamizar Montero

Estefanía Piñeres como Leonor María de la Santa Cruz Villamizar Montero

Rodrigo Poisón como José María Montenegro

Eloi Costa como Julián Mauricio del Sagrado Corazón de Jesús Montenegro

Claudio Cataño como Aurelio Velásquez

Brian Moreno como Federico Bravo Cuellar

Rafael Zea como Manuel Albarracín

Alexandra Restrepo como Eulalia Susaeta Peñaranda

Jacques Toukhmanian como Laureano Correal

Roberto Cano como Bartolomé Hurtado

Fernando Solórzano como Horacio Cuervo

Juan Manuel Hernández como Marín

Paola Valencia como Salvación Villamizar

Fernando Campo Curbera como Jesús Orozco

Carlos García Ruiz como Humberto Alejandro Tobón

Luis Mesa como Gerardo Villamizar

Coraima Torres como Beatriz María de Jesús Montero de Villamizar

Conoce más detalles sobre los protagonistas del relato a través de este enlace.