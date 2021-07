Laura Flores, reconocida por su participación en telenovelas como “Tú eres mi destino”, “La pícara soñadora” o “Piel de otoño”, es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. Sin embargo, su vida no ha sido sencilla, pues hace más de 10 años tuvo que dejar de vivir en México y comenzar desde cero.

En junio de 2017, la cantante habló de lo complicado que fue dejar su país: “Se me cerró el mundo de alguna manera, emocionalmente, dije: ‘qué horror dejar México’. Me sentía mal. La verdad es que ahora me siento muy bien, porque el destino me sonrío”, dijo durante una entrevista para el diario Reforma.

En aquel momento, la cantante comentó que se fue de México debido a que intentaron secuestrar a su hija mayor, pero no dio más detalles del tema hasta mayo de 2020 que durante una entrevista para el programa “De primera mano” detalló lo que había pasado.

MÁS INFORMACIÓN: Alejandra Ávalos dice que Erika Buenfil y Laura Flores le destruyeron la vida

¿POR QUÉ LAURA FLORES NO VIVE EN MÉXICO?

En el 2020 la artista abrió su clínica para mascotas, en ese contexto fue entrevistada por el programa antes mencionado donde comentó que la idea de tener este lugar surgió muchos años atrás cuando vivía en México.

“Eso es algo que empecé en México hace muchos años, por ahí de 2008 o 2009 yo empecé el negocio, le metimos un dineral un amigo veterinario y yo. No sabes qué bonito nos estaba quedando una veterinaria, esto en la zona esmeralda”, expresó la actriz.

Su nuevo proyecto parecía prometedor, pero terminó convirtiéndose en el inicio de uno de los peores momentos de su vida, pues un grupo delictivo amenazó de muerte a su hija luego de que ella se negara a pagar una cuota para que la dejaran trabajar.

“Que llegan Los Zetas a pedirnos rentitas, y yo que los mando por un tubo, me dio mucho coraje”, reveló la cantante. “A partir de ahí empezaron a amenazarme con secuestrar a mi hija María”, agregó la protagonista de “El alma no tiene color”.

Las constantes amenazas obligaron a la actriz a huir del país: “Ahí es donde yo me fui de México, obviamente la veterinaria valió gorro. Se quedó con la veterinaria mi socio, pero yo me fui de México. María tenía 9 años, ya tiene 21”, dijo en aquel entonces Laura Flores.

Cuando llegó con su familia a Estados Unidos compró una casa en San Antonio, Texas. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones que sentía la artista era el hecho de no encontrar trabajo fuera de Televisa, pero el tiempo le mostró que cambiar de residencia no la limitaba laboralmente.

Al poco tiempo Laura tuvo que mudarse a Miami para seguir con su carrera artística. El cambio le resultó estresante; no obstante, ha podido continuar construyendo su carrera tanto en Estados Unidos como en las telenovelas mexicanas.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE LAURA FLORES?

Laura Flores tiene cuatro hijos: María, Patricio, Alejandro y Ana Sofía. Los dos primeros son hijos biológicos de la cantante, mientras que Alejandro y Ana Sofía son adoptados. Al niño lo adoptó cuando tenía un año y a la pequeña cuando tenía 3 meses de edad.

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE LAURA FLORES?

El esposo de Laura Flores es Matthew Flannery, un empresario orientado a la industria de la construcción. En diciembre de 2020 la artista se casó por religioso con Flannery, con quien ya se había casado por civil en octubre de 2019, pero no lo había hecho público. Se trata del cuarto matrimonio de la actriz originaria de Reynosa, Tamaulipas.

EL NUEVO SENCILLO DE LAURA FLORES

En mayo de 2021, Laura Flores regresó a la música con su nuevo sencillo “Yo sé que tú me quieres”. Durante una entrevista con el programa “Ventaneando”, la cantante comentó que ella compuso la canción en un momento de gran inspiración: mientras lavaba ropa.

“Se me ocurrió, porque primero se te ocurren las ideas y luego ya las pones en papel, en un plano... yo en la lavandería, de la lavadora a la secadora me viene la idea y por qué no desarrollar”, confesó la artista mexicana.

“Esta letra y partículas lo hicimos más como de diversión, porque lo padre cuando escribes música, es como cuando estás escribiendo una historia hablar de un drama o hablar de cosas más divertidas. En este caso, quise hacer la letra de una mujer que se pasa con su autoestima y, que está segura de que el tipo esta con ella a sus pies”, agregó.