Los actores Fernanda Castillo y Erik Hayser están más contentos con la llegada a sus vidas de su primogénito, quien nació en diciembre del año pasado. Aunque ya habían anunciado con anterioridad el nombre de su pequeño, lo hicieron saber nuevamente en sus redes sociales, cuatro días después de su nacimiento.

A continuación, te contamos todo sobre Liam, el hijo de los histriones que va a cumplir un mes de nacido.

FELICIDAD EN LA FAMILIA

Fue el 23 de diciembre que la actriz de Mónica Robles en “El señor de los cielos” anunció la llegada a este mundo de su bebé. En el post que subió en su cuenta de Instagram, dio a conocer la fecha exacta de su nacimiento.

“Liam Hayser Castillo 19/12/2020/ Somos tres”, escribió junto a la imagen de la huella del pie del recién nacido. La misma foto fue compartida por su esposo.

Huella del pie de Liam. (Foto: Fernanda Castillo / Instagram)

MUESTRAN EL ROSTRO DE LIAM

Si bien, hace unas semanas, la pareja de actores compartió una foto posando junto a un árbol navideño, en ella no dejaron ver el rostro de su hijo, pero pasados los días, ambos se animaron a compartirlo.

El 31 de diciembre, Fernanda Castillo subió una foto en blanco y negro junto a su pequeño y escribió: “El 2020 ha sido un año para encontrar nuestra fortaleza, para despertar nuestra consciencia, para ser guiados por la empatía y buscar la esperanza en las pequeñas cosas. Un año en que nos ha dolido perder seres amados, sueños, planes, mucho de lo que habíamos construido; un año que nos habrá cambiado para siempre. Para mí, sobre todas las cosas, el 2020 es el año en que naciste tú Liam y me convertí en mamá. El 2020 es mi familia, el mayor motor e ilusión para luchar y creer en un nuevo año más feliz y mejor para todos”.

La actriz junto a su bebé. (Foto: Fernanda Castillo / Instagram)

En tanto, Erik Hayser compartió el mismo día un post en su cuenta de Instagram con la leyenda: “Tú y yo”. En la imagen se ve al actor mirar con ternura a su bebé, a quien se le ve de perfil.

El actor junto a su bebé. (Foto: Erick Hayser / Instagram)

DÍAS PREVIOS A LA LLEGADA DE LIAM

Antes de la llegada de Liam, cuando Fernanda Castillo tenía 38 semanas de embarazo, compartió en sus redes sociales que ya se encontraba lista para la recibir a su primogénito; por tal motivo, mostró la habitación de su hijo, la cual había decorado en tono celeste y azul.

Asimismo, había una cuna y una mecedora, y en la pared lucía colgada una fotografía donde Fernanda y Erik aparecen de espaldas sosteniendo la ecografía del bebé.

Castillo también dio a conocer semanas antes que se sentía cobijada por su bebé: “Siento que me protege. Durante todo el proceso yo tuve que trabajar y tenía compromisos hechos y el bebé me ayudaba. Yo le decía: ‘Tengo fotos mañana y necesito que te escondas’ y se guardaba. Suena muy raro, pero era muy tierno darse cuenta que yo sentía que me escuchaba, pensaba que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía no puede ser que esté pasando esto (...). Siento la sensación de que él me protege, más que yo lo proteja. Y que alguien tan chiquito y que es mío haga eso me sobrepasa y me emociona a un grado inexplicable. Qué bonita es la vida que te enseña que tal vez en este proceso te tienes que dejar proteger más que tú proteger”, contó a la revista Noir.