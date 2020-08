Fernanda Castillo y Erik Hayser se encuentran atravesando uno de los momentos más felices de sus vidas. Y es que tras anunciar su compromiso en mayo pasado, una noticia los ha sorprendido y llenado de dicha, pues en unos meses se convertirán en padres.

Este momento mágico fue compartido en las redes sociales de ambos actores, quienes publicaron una fotografía en la que muestran en primer plano la ecografía de su bebé. “Somos tres… qué felicidad tan inmensa”, escribieron.

Debido a que esta pareja se ha convertido en una de las favoritas y más estables del mundo del entretenimiento mexicano, te contamos la historia de amor que se inició hace unos años.

Foto que compartieron Fernanda y Erik para dar a conocer que están esperando su primer bebé (Foto: Fernanda Castillo / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Los actores se conocieron hace siete años en una función teatral. Él había acudido como asistente a ver la obra “Password”, donde participaba su amigo, pero al ver a Fernanda en el escenario, quedó impactado.

“Fue una sorpresa para mí, una sorpresa increíble. Yo fui a ver una obra de teatro donde estaba un amigo y llegué a ver la obra, cuando de pronto Fernanda salió al escenario y yo me quedé [haciendo un gesto de admiración] y me pregunté: ‘¿Quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto?’”, dijo Hayser a Las Estrellas.

Aunque la atracción era evidente entre ambos, no pudieron concretar nada porque el histrión se encontraba en una relación con otra persona.

Fernanda y Erik son los actores que han señalado que estarán juntos hasta el final (Foto: Fernanda Castillo / Instagram)

LA PRIMERA CITA

No fue sino hasta el año siguiente que volvieron a verse. “Estábamos en Nueva York y ella [una amiga] estaba enferma y yo le dije: ‘No, no vayamos a la fiesta, yo te voy a cuidar en mi cuarto’ (…). Estábamos viendo la televisión y me dice: ‘Acabo de trabajar con este chico Erik Hayser’ a lo que respondo: ‘Ah sí, a mí Erik Hayser me gusta’”, contó Castillo.

Pero de inmediato, la actriz quien dio vida a Mónica Robles en “El señor de los cielos” añadió que aunque sentía atracción por él, sólo iba a quedarse en una ilusión porque tenía novia; sin embargo, lo que le comentó su confidente la llenó de esperanza.

“Ella me dijo: ‘Erik Hayser me gusta como para ti porque es como un príncipe (…). No, ya no tiene novia y yo te lo voy a presentar’”, reveló al mismo medio la actriz.

La cita se dio. Él la invitó a comer y Fernanda aceptó, pese a que estaba con un régimen de dieta estricto en base a jugos. “Todo salió muy bien”, contó Castillo.

Fernanda y Erik comparten los momentos de complicidad en su relación en las redes sociales (Foto: Fernanda Castillo / Instagram)

INICIAN SU ROMANCE

La química entre ambos se dio e iniciaron su romance en 2014. Tanto era el amor que se tenían que al año de estar saliendo, muchos los veían casándose, pero ellos aclararon que no querían apresurarse.

Sin embargo, en más de una oportunidad han expresado su deseo de compartir sus vidas, formar una familia y envejecer juntos.

En mayo de 2018, el actor había dado a conocer su deseo de convertirse en padre al lado de su pareja. “El sueño más grande que he tenido desde que entré a mi etapa adulta es formar una familia. Creo que va a ser una de las cosas más lindas que podrán pasarme y espero que pronto Fernanda y yo podamos darnos el tiempo para construir también esa etapa de nuestras vidas”, señaló.

Fernanda y Erik aseguran que envejecerán juntos (Foto: Fernanda Castillo / Instagram)

PROPUESTA DE MATRIMONIO

La actriz narró en una entrevista con Jimena Longoria cómo fue la propuesta de matrimonio que le hizo Hayser en mayo de este 2020. “No me lo esperaba nada. La verdad es que siempre habíamos quedado en que estábamos comprometidos, vivimos juntos desde hace muchos años, pero me sorprendió. Fue aquí en la casa, en cuarentena, en la sala. La verdad es que la petición fue: ‘¿Quieres ser mi novia para siempre?’”.

“Yo nunca he tenido el sueño ni del vestido ni de la boda ni del anillo; no era algo que yo perseguía. El anillo me encanta, es un símbolo padrísimo de un hombre que es un caballero, que le encanta este rollo a la antigua, de decirme: ‘Quiero estar contigo y que tengas un símbolo de eso’, pero ni siquiera estamos seguros de hacer una boda”, aseguró Fernanda.

Por su parte, el actor se muestra cada vez más enamorado. “Gracias por haberme regalado los mejores seis años de mi vida. Gracias por elegirme cada día como tu compañero de vida, por ser maestra, amiga, confidente, amante y mi más grande amor. Me emocionas. Te quiero con el alma”, escribió en julio.

