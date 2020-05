Fernanda Castillo marcó un antes y un después en su carrera profesional tras su paso por “El señor de los cielos”. La recordada ‘Monica Robles’ se ganó el corazón de los fanáticos a lo largo de cinco temporadas y sin duda, siempre será recordada por interpretar a una de las mujeres más fuertes de la ficción.

Su salida fue vista por millones de televidentes al finalizar la quinta temporada de la serie original de Telemundo. Esto generó muchos comentarios por parte de los fans, quienes esperaban su retorno, sin embargo, esto no sucedió.

Ya han pasado tres años desde que la actriz mexicana salió de la serie y en su momento, Luis Zelkowicz, el guionista de la serie, habló sobre la decisión que tomaron sobre ‘Monica Robles’ y su muerte al finalizar la quinta entrega.

¿POR QUÉ FERNANDA CASTILLO SALIÓ DE LA SERIE?

No cabe duda que ‘Monica Robles’ fue un personaje muy fuerte en la historia y fue uno de los grandes amores de ‘Aurelio Casillas’, sin embargo, esto no la hizo indispensable en la vida del narcotraficante.

"Ya Mónica para Aurelio había dejado de tener interés porque es un sociópata que va por la vida consumiendo emociones de toda naturaleza sin importar el daño que pueda causar en los demás”, comentó Luis Zelkowicz en aquel momento.

“Mónica Robles fue un extraordinario personaje en cuyo diseño y creación puse todo mi empeño. Y todo lo que se hace con pasión tiene que ser percibido así y corre ya de partida con el chance de ser un éxito. Si a eso le sumas una buena interpretación y una excelente producción, ya esas probabilidades aumentan”, señaló el guionista de la serie.

¿QUÉ DIJO FERNANDA CASTILLA TRAS SU SALIDA?

En su momento, la actriz no quiso ahondar en los detalles de su salida, pero dejó claro que no tiene más que palabras de agradecimiento hacia los seguidores de El señor de los cielos por todas las muestras de cariño y apoyo que le hicieron llegar tras el final de su personaje.

“Lo único que puedo decir es que me siento muy agradecida. Este es un personaje al que le entregué mi vida durante cinco años y creo que la gente a la hora de la muerte se volcó conmigo y me regresó todos esos momentos de estudio y de entrega a Mónica Robles”, afirma Castillo.

Fernanda Castillo se siente muy orgullosa de haber formado parte del elenco por muchos años y se siente muy agradecida por haber interpretado a "Mónica Robles" (Foto: AFP)

¿POR QUÉ FERNANDA CASTILLO YA NO HABLA CON RAFAEL AMAYA?

En una reciente entrevista para el programa “La Cuchara”, Castillo se mostró tajante acerca de su actual vínculo con Amaya. “Ya lo he dicho muchas veces yo no tengo contacto con Rafael hace muchos años. Ya no trabajo en esa serie, entonces pues entiéndanme que no tengo información”, aclaró.

Con esta respuesta, la actriz de 37 años dejó en claro que la relación que mantuvo con el actor fue solo laboral, ya que como declaró al citado medio, no existe ningún tipo de amistad entre ellos. De hecho, parece que Fernanda tampoco tiene relación ni con el staff de producción o con el resto de los actores.

Aunque el equipo de producción de “El señor de los cielos” fue su familia durante cinco años, la interprete contó que actualmente no tiene contacto con nadie, tanto así que no sabía nada sobre el accidente que se produjo en julio de 2019 cuando grababan la séptima temporada de la serie.

“Me acabo de enterar el fin de semana, pero no, pues no, porque sé que además ninguna de la gente que yo conozco estaba grabando. Sé que a uno de los stunt lo conozco y siento mucho que le haya pasado eso”, lamentó la actriz en dicha entrevista. “Pero no, la verdad es que no tengo ninguna información, yo no trabajo ahí”, agregó.

