Desde que se estrenó en 2013, “El señor de los cielos” (“The Lord of the Skies” en inglés) se convirtió es una de las series más exitosas de Telemundo. La narcoserie conquistó millones de hogares en Estados Unidos y el resto de América Latina y tras siete temporadas, son grandes las posibilidades de que sea renovada una vez más a pesar de la ausencia de Rafael Amaya, actor que dio vida a Aurelio Casillas durante años.

La historia de ‘Aurelio Casillas’ sigue siendo una de las series más vistas de la última década y, a lo largo de siete años, son muchos los actores que han pasado por esta exitosa producción que marcó la carrera de muchos artistas que hoy recuerdan con cariño a los personajes que interpretaron en la ficción.

Amaya y Castillo protagonizaron “El Señor de los Cielos” (Foto: Instagram)

Una de ellas es la actriz Fernanda Castillo, quien saltó a la fama gracias a su personaje de “Mónica Robles” en la popular serie, en donde hizo pareja con Rafael Amaya (intérprete de “Aurelio Casillas”). El personaje de la actriz mexicana fue uno de los favoritos del público durante años, pero Castillo salió de la serie al final de la quinta temporada.

A más de dos años de su salida de la producción de Telemundo, la prensa y muchos seguidores se están preguntando si aún tiene contacto con su compañero de reparto Rafael Amaya. El actor que interpretó a Aurelio Casillas se despidió de la ficción en el primer capítulo de la séptima temporada y poco se sabe de su paradero o situación actual.

¿POR QUÉ FERNANDA CASTILLO YA NO HABLA CON RAFAEL AMAYA?

En una reciente entrevista para el programa “La Cuchara”, Castillo se mostró tajante acerca de su actual vínculo con Amaya. “Ya lo he dicho muchas veces yo no tengo contacto con Rafael hace muchos años. Ya no trabajo en esa serie, entonces pues entiéndanme que no tengo información”, aclaró.

Con esta respuesta, la actriz de 37 años dejó en claro que la relación que mantuvo con el actor fue solo laboral, ya que como declaró al citado medio, no existe ningún tipo de amistad entre ellos. De hecho, parece que Fernanda tampoco tiene relación ni con el staff de producción o con el resto de los actores.

Aunque el equipo de producción de “El señor de los cielos” fue su familia durante cinco años, la interprete contó que actualmente no tiene contacto con nadie, tanto así que no sabía nada sobre el accidente que se produjo en julio de 2019 cuando grababan la séptima temporada de la serie.

“Me acabo de enterar el fin de semana, pero no, pues no, porque sé que además ninguna de la gente que yo conozco estaba grabando. Sé que a uno de los stunt lo conozco y siento mucho que le haya pasado eso”, lamentó la actriz en dicha entrevista. “Pero no, la verdad es que no tengo ninguna información, yo no trabajo ahí”, agregó.

Fernanda Castillo se alejó de la noche a la mañana de la ficción al final de la quinta temporada, por decisión de la producción (Foto: Instagram/ Fernanda Castillo)

LA MUERTE DE MÓNICA ROBLES

La reconocida actriz mexicana llevaba varias temporadas encabezando la exitosa superserie de Telemundo cuando su personaje, Mónica Robles, dejó de formar parte de la ficción de la noche a mañana al término de la quinta temporada en 2017.

Ante esta polémica, meses después de lo que sucedió, el escritor Luis Zelkowicz reveló los motivos que le llevaron a tomar esa decisión. “Ya Mónica para Aurelio había dejado de tener interés”, reconoció en 2018 durante una entrevista para People en Español.

“Mónica Robles fue un extraordinario personaje en cuyo diseño y creación puse todo mi empeño. Y todo lo que se hace con pasión tiene que ser percibido así y corre ya de partida con el chance de ser un éxito. Si a eso le sumas una buena interpretación y una excelente producción, ya esas probabilidades aumentan”, señaló.

“Es un personaje que quiero mucho y que jugó un papel importantísimo en la vida del protagonista de la serie, que es con quien me ha tocado ser más consecuente y firme a la hora de diseñar el rumbo de la historia. Ya Mónica para Aurelio había dejado de tener interés porque es un sociópata que va por la vida consumiendo emociones de toda naturaleza sin importar el daño que pueda causar en los demás”, agregó el escritor.

Fernanda Castillo interpretó hasta la quinta temporada a Mónica Robles (Foto: Instagram/ Fernanda Castillo)

¿QUÉ DIJO FERNANDA CASTILLO SOBRE LA SALIDA RAFAEL AMAYA DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

Al igual que al público, la actriz reconoció que le ‘dolió' la muerte de Aurelio Casillas ya que siente que de alguna manera se cierra un ciclo con la salida de Amaya de la superserie.

“Me dolió porque se cierra un ciclo para todos y porque quiero mucho a Rafa”, aseguró Castillo, quien aseveró seguir teniendo muy presente al actor a pesar de que hace mucho tiempo no tiene comunicación con él.

“Yo se lo puse a Rafa el otro día en [Instagram] Stories: es para siempre. Nosotros construimos unos personajes que se le quedaron a la gente en el corazón y a nosotros [también]. Entonces eso nos unió para siempre y me da mucho gusto estar unida a él a algo que fue tan fuerte, tan contundente […] Me siento muy honrada. Siempre le dije que era mi cómplice, el güero, y está padrísimo que pase el tiempo y aunque ya estemos bien muertos la gente se siga acordando de nosotros”, declaró la inolvidable Mónica Robles.

Desde su salida, la actriz mexicana ha estado desligada de la superserie de Telemundo (Foto: Instagram/ Fernanda Castillo)

FERNANDA CASTILLO ANUNCIA SU COMPROMISO CON ERIK HAYSER

Fernanda Castillo y su novio Erik Hayser sorprendieron a sus fanáticos, amigos y familiares con el anuncio de que muy pronto llegarán al altar pues el protagonista de “El Preso No. 1” ya le propuso matrimonio a la actriz.

La noticia del compromiso la anunció la actriz a través de las redes sociales. Fernanda Castillo compartió una imagen en blanco y negro en donde se ve portar un flamante anillo de compromiso. Aunque la actriz no dio detalles sobre su pedida de mano, sus seguidores no tardaron en felicitarla y desearle lo mejor.

La pareja conformada por Fernanda y Erik es una de las más sólidas del medio, llevan cinco años de relación y ambos han crecido de la mano juntos y sobre todo muy enamorados. Ellos dejan en claro que las bases de su relación no son solo el amor, sino también el respeto, la empatía, la comunicación y la admiración mutua.

La pareja anuncio su compromiso en redes sociales (Foto: Instagram/ Fernanda Castillo)

