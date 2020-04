“El señor de los cielos” es una de las narcoseries más exitosa de la ultima década. La historia de ‘Aurelio Casillas’, el narcotraficante más poderoso de México, siempre será recordado por la gran interpretación de Rafael Amaya y Fernanda Castillo.

Ambos actores tuvieron gran reconocimiento de su trabajo tras se parte de esta serie original de Telemundo y a lo largo de sus siete temporadas, han desfilado un gran numero de actores que recuerdan con mucho cariño el trabajo que desempeñaron en cada uno de sus roles.

Uno de ellos es el actor Jorge Luis Moreno, quién recuerda con mucha nostalgia las últimas escenas que grabo al lado de la recordada Mónica Robles y en una entrevista con la revista People, ha contado lo que vivió en esos momentos.

Mónica y Victor Casillas Jr. compartieron muchas escenas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ DIJO JORGE LUIS MORENO DE SUS ESCENAS CON FERNANDA CASTILLA?

El actor de 38 años estuvo tres temporadas en la historia de El señor de los cielos y sin duda, este trabajo le dejó grandes amistades.

“En la quinta temporada me estaba tocando hacer ya las últimas escenas de mi personaje y me tocaba hacerlas con Fernanda Castillo y a Fernanda la conozco desde hace mucho tiempo y aquí en El señor de los cielos me tocó todavía conocerla más, acercarme más a ella, entonces tuvimos como una relación muy padre laboral y cuando estábamos haciendo estas últimas escenas donde Víctor Casillas trata de reconciliarse con Mónica Robles y todo Fernanda y yo habíamos hablado de las escenas y tratábamos de que salieran lo mejor posible, entonces eran escenas muy intensas. Y a la hora de decir corte Fernanda y yo no podíamos parar de tener como ese sentimiento con ganas de llorar porque fue algo muy intenso y al mismo tiempo se mezclaba el cierre del ciclo de los personajes, del proyecto, de nosotros”, recuerda el actor mexicano detrás del inolvidable Víctor Casillas Jr.

¿QUIÉN ES JORGE LUIS MORENO?

Jorge Luis Moreno nació el 19 de diciembre de 1981 en Hermosillo, sonora, México. Es actor y productor, reconocido por su participación en Greater glory: the true story of cristiada (2012), el estudiante (2009) y cinco de mayo, la batalla (2013).

El éxito le llegó cuando interpretó al inolvidable Víctor Casillas Jr en “El señor de los cielos”. El fue convocado para ser el antagonista de la historia y estuvo durante tres temporadas.

VIDEO RECOMENDADO

El señor de los cielos | Tráiler de la temporada 7