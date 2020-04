“El señor de los cielos” sigue cosechado éxitos luego de su estreno de la séptima temporada en Netflix. La historia de ‘Aurelio Casillas’ sigue siendo una de las series más vistas de la última década y son muchos los actores que han pasado a lo largo de los siete años y sin duda, también se convirtieron en los favoritos.

Debido a su aniversario número 7, la revista People en español realizó una entrevista a todos los intérpretes que han sido parte de la serie original de Telemundo y han logrado reunir una gran lista de anécdotas que vivieron en compañía de Rafael Amaya, Fernanda Castillo, Carmen Aub y muchos más.

Precisamente, Maritza Rodriguez contó la experiencia que vivió en “El señor de los cielos” y las escenas que le tocó rodar al lado del recordado ‘Aurelio Casillas’ y sin duda ha sido de mucha gracia para los seguidores del actor mexicano.

Rafael Amaya siempre se mostró como un hombre muy seguro de sí mismo, sin embargo, algunas actrices con mayor trayectoria que él, lograron ponerlo muy nervioso y esto pasó con la actriz colombiana de 44 años.

LA VEZ QUE MARITZA RODRÍGUEZ PUSO NERVIOSO A RAFAEL AMAYA

La actriz colombiana estuvo poco tiempo en la superserie, pero suficiente para poner nervioso a su protagonista Rafael Amaya.

“Me acuerdo el primer día que me tocó grabar con Rafa y él me veía y yo le decía ‘este está nervioso’, ‘lo siento nervioso’. El segundo igual, el tercer día, el cuarto… Llevábamos tres meses y él seguía igual. Yo decía ‘Dios, mío’. Ese hombre sudaba, se equivocaba. Y ya cuando empezaron las escenas de amor, de beso, de pasión… se ponía supernervioso”, recuerda la actriz.

“Recuerdo que el director habló conmigo y yo le dije ‘conmigo no te preocupes, para mí es parte de una escena y un trabajo, habla con él’. Y yo hablé con él y le dije ‘papito, olvídate’. Él me decía ‘perdón, perdón, la ficción nos protege’. Y yo le decía ‘la ficción nos protege así que vamos a hacerlo bien bonito y todo’. Y yo lo cuidaba y lo llevaba ‘Rafa espera, por allá no te vayas’. Parecía la cuidadora”.

Hoy en día, ambos recuerdan esos bochornosos momentos y ríen de lo que sucedió en el set de grabación. Fuera de estos episodios con ella, no se ha reportado otra actriz que haya puesto nervioso al actor mexicano.

Maritza Rodríguez puso nervioso a Rafael Amaya cuando grababan sus escenas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ MARITZA RODRÍGUEZ SE RETIRÓ DE LAS PANTALLAS?

Maritza Rodríguez es una actriz colombiana muy conocida, ya que ha sido protagonista de las telenovelas más importantes de Telemundo, su carrera era una de las más destacadas del mundo del espectáculo e incluso llegó a participar en producciones mexicanas.

Si bien la actriz tiene actualmente 44 años, su belleza se mantiene intacta y tenía muchos proyectos en puerta cuando decidió retirarse definitivamente de las pantallas en 2016, ese mismo año comenzó una transformación que impactó a muchos.

Su cambió fue tal que incluso su nombre es distinto ahora se llama Sarah Mintz, esto por su cambio de religión a la judía tras casarse con Joshua Mintz, un ejecutivo mexicano de televisión y se rumora que él podría ser el motivo de sus cambios.

En 2017 la pareja se casó nuevamente, esta vez en Jerusalén, ahora Sarah dedica su tiempo a sus dos hijos gemelos y tiene su propio canal de YouTube en el que habla de religión, recetas y algunas veces de su familia.

