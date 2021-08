El pasado 2 de agosto, Lilia Aragón falleció a los 82 años de edad. La reconocida actriz mexicana contaba con más de 30 telenovelas en su filmografía en la que también aparecen decenas de películas y obras de teatro.

La actriz inició su paso por la actuación en 1969 en el Festival Internacional de Teatro de Venezuela y al año siguiente haría su primera aparición en el mundo de las telenovelas con “El Mariachi”. Luego le seguirían “Angelitos Negro” (1970), “La Fieras” (1972), “Ven conmigo” (1975), entre otras.

A pesar de que Aragón tuvo más papeles en la pantalla chica, siempre consideró el teatro como su lugar favorito para actuar. “Me gusta mucho el teatro, la presencia viva de la gente me importa, porque para la tele le hago ojitos al camarógrafo y me entiende, pero sentir las respiraciones del público en vivo me es muy revitalizante”, reveló la primera actriz.

LAS EXPERIENCIAS DE LA ACTRIZ LILIA ARAGÓN

Durante una entrevista con el programa “Tu Tiempo”, la actriz mexicana compartió sus experiencias de cuando trabajó en “Cuna de Lobos”, “La Sombra del Otro”, “Pueblo Chico Infierno Grande” y “María Isabel”.

La artista comentó que unas de las telenovelas que más disfrutó grabar fue “Cuna de Lobos” (1986) por sus referencias. “Yo disfruté mucho esa novela porque había una mención a las cosas que habíamos vivido juntos, alusiones y personajes en los que estaban basados. (...) los asesinatos de la telenovela eran crímenes desorbitados en aquel entonces y era muy gozoso hacerla porque era muy divertida para todos”.

La veterana actriz falleció a los 82 años de edad

En “La Sombra del Otro” (1996), la primera actriz interpretó a Marina Morales, la mamá del protagonista. En aquella entrevista Aragón recordó lo impactante que fue grabar la escena donde lo asesina.

“Fue un regalo trabajar con Alejandro Camacho que hizo de mi hijo, ya había trabajado con él en Cuna de Lobos, pero trabajar con él en esto fue divertido porque era malo, malísimo, de cuernos y demás. Al final es el sacrificio del amor, que además me dio mucha posibilidad histriónica, que es una madre que acaba de matar a su hijo porque reconoce que es malo; lo incendia y lo mata. Nos costó mucho trabajo hacer esta escena, la hicimos afuera del Estadio Azteca en una construcción especial, con los trajes de asbesto y los dobles; horas infinitas”, señaló la artista.

En la telenovela “Pueblo Chico Infierno Grande” (1997), la actriz se refirió sobre el error de Verónica Castro en la segunda etapa de la novela. “Tuvo una equivocación fundamental porque cambiaba la época y todos los demás estábamos muy acordes y ella no”.

Por último, en “María Isabel” (1997), la actriz recordó su antagónico como Rosaura y resumió la historia a su manera. “El argumento de María Isabel verdaderamente lo han revolcado 500 veces, no es más que una cenicienta; es hacer unas malvadeces de vez en cuando”. Asimismo, Aragón reveló que fue complicado trabajar con Fernando Castillo, el protagonista de la historia.

¿DE QUÉ MURIÓ LILIA ARAGÓN?

El pasado lunes 2 de agosto trascendió que la actriz Lilia Aragón había falleció. Aunque en un principio no se conocieron las causas de su muerte, su hijo Pablo Mendizabal Aragón reveló en entrevista con Javier Poza que su madre se fue tranquila y sin algún tipo de sufrimiento.

“Ella tuvo una intervención quirúrgica por un problema con su intestino delgado. Después, supongo que ya también la habíamos aburrido todos un poquito y se empezó a dejar ir y dejar ir. Fue cuestión de ocho días, donde vimos que no progresaba”, dijo Pablo.

Asimismo, indicó que su madre no estuvo sola. “Se fue rodeada de la familia, en una casa, no en un hospital, se fue sabiendo que es profundamente amada”.

Como Lilia Aragón era atea, no se realizó ninguna ceremonia religiosa, pero si se velaron sus cenizas de forma privada, solo con la participación de personas cercanas para recordarla y darle un último adiós en Cuernavaca, Morelos.