“Llena de amor” es una telenovela mexicana producida por Televisa que se emitió en el 2010. El melodrama estuvo protagonizado por Ariadne Díaz y Valentino Lanús, actores que conquistaron al público de México y otros países de Latinoamérica con esta historia de amor.

La telenovela mexicana narró el sufrimiento de Marianela por su sobrepeso y las humillaciones que tenía que soportar. El personaje principal fue interpretado por Ariadne Díaz, actriz que sufrió las consecuencias de ponerse en la piel de la protagonista.

Para poder darle credibilidad a la caracterización de su personaje, Ariadne Díaz debía usar una botarga que pesaba 17 libras que le daba la aparición del sobrepeso que sufría Marianela. Para la actriz mexicana, este proyecto marcó su carrera y aún recuerda lo que vivió en esos días de grabaciones.

“LLENA DE AMOR”: TODO LO QUE SUFRIÓ ARIADNE DÍAZ CUANDO ENCARNÓ A MARIANELA

Uno de los proyectos que marcaron a Ariadne Díaz fue la telenovela “Llena de Amor”, que se estrenó en 2010. Para darle vida a su personaje Marianela, la actriz mexicana utilizó una botarga que pesaba 17 libras (8 kilos) a lo largo de los 206 episodios de la telenovela.

El peso de la botarga ocasionó que Ariadne Díaz padeciera varias dolencias en su cuerpo que se fueron manifestando durante las grabaciones de “Llena de Amor”. Sin embargo, la actriz mexicana supo manejar la situación gracias a su profesionalismo.

“Trajeron, literalmente, a gente que hacía efectos especiales de cine, gente que hacía piñatas, hasta la que hacía botargas para otros fines. Tras ese periodo de probar las botargas, maquillajes y looks que dieran esta apariencia de más cachetoncita, se decidieron por la que finalmente usé”, recordó la actriz en una entrevista para TVyNovelas publicada este 1 de junio.

Ariadne Díaz debía cargar con la botarga por largas horas de trabajo, lo que le ocasionó mucho dolor y sufrimiento como dolores de espaldas, presión baja, entre otras dolencias.

En 2010, Ariadne Díaz protagoniza la telenovela "Llena de amor", en la que interpreta a Marianela Ruiz y de Teresa Pavón.

“Era una botarga muy pesada, de ocho kilos (17 libras), y en aquel entonces grabábamos en jornadas muy largas, de toda la semana, a veces hasta sábados y domingos, y yo con la botarga. Fue muy pesado, pero finalmente me llevé la bonita experiencia de que en el camino conocí a mucha gente linda”, agregó.

La intérprete recordó que, con el éxito de la telenovela, la historia se extendió y llegaron a grabar 200 episodios. “Fue una telenovela compleja, complicada, porque duró muchísimo”, contó.

Con el paso del tiempo, Ariadne Díaz sintió como su cuerpo sufrió los estragos del peso de la botarga. “Pasé por presión baja, me llevaron suero porque me estaba desmayando”, rememoró.

Además, tuvo dolores de espalda. Al principio, la actriz creyó que estos se debían a que permanecía de pie por mucho tiempo, pero después se percató que fueron provocados por la botarga.

“La botarga no sólo era pesada, era muy estorbosa e incómoda”, admitió, “aparte, todas las ‘lonjitas’ estaban hechas de arroz para que tuvieran como la caída, pero cuando empezó la segunda fase, donde ya no usaba la botarga, se me quitaron los dolores de espalda, y dije: ‘No era de estar parada, realmente sí era muy pesada la botarga’”, explicó.