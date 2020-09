Cuando parecía que Ariadne Díaz no volvería más a las telenovelas, Televisa sorprendió a medio cuando anunció su incorporación a “¿Qué le pasa a mi familia?”, la nueva producción de Juan Osorio, como estrella central junto con José Ron . Díaz no participaba en ningún melodrama desde 2018, cuando estelarizó “Tenías que ser tú” y reveló que se alejaría “un ratito nada más” del espectáculo, “un ratito” que se extendió un buen rato.

En su momento, la actriz mexicana dijo que se alejaría del medio para “ser mamá de tiempo completo”. Según declaró al programa “Hoy” en junio de 2018, quería estar en casa y pasar más tiempo con su familia y en junio de 2020, contó, cuando realizaba una transmisión en vivo, que “me han invitado a hacer muchos castings, pero, como les he dicho muchas veces, ahorita no quiero hacer novelas”. Sin embargo, a finales de agosto cambió el panorama.

“Bienvenida a este proyecto y bienvenida con el cariño de tu familia y cómo te queremos de verdad y creo que el público te quiere mucho”, comunicó el mismo Osorio en las cámaras de “Hoy”.

En este marco, Díaz conversó con los presentadores del mismo programa para confirmar su regreso a las telenovelas, además de descartar cualquier conflicto con Televisa y develar el detonante de su larga ausencia en la pantalla.

LA ENFERMEDAD DE SU HIJO

Ariadne Díaz explicó que decidió tomarse el descanso de las telenovelas cuando se complicó la salud de su hijo Diego en medio de las grabaciones de “Tenías que ser tú”.

“Tuve una situación en la última novela en la que estuve. Mi hijo traía una infección de garganta, lo veo que está como muy lloroncito. Se acuesta, le escucho los pulmones y escucho como un brrr. Entonces veo que ya trae muchas flemas en los pulmones”, relató la actriz, hoy de 34 años.

Díaz detalló que el estado de su primogénito la obligó a reevaluar sus prioridades hasta que se inclinó por quedarse en casa durante un tiempo.

“Dije, ’no es culpa del productor, no es mi culpa, no es culpa de nadie… las novelas son así. Fue un cúmulo de cosas y entonces sí rondaba por mi cabeza el nunca más las telenovelas”, refirió.

Descrita como una comedia dramática, “¿Qué le pasa a mi familia?” será protagonizada por Díaz y Ron y contará la historia de Regina Rueda, una joven con metas claras y la fortaleza necesaria para alcanzarlas.

Regina es asistente ejecutiva del presidente de una importante empresa de ropa y calzado, que debido a un fracaso sentimental no cree en el amor, pero el destino le dará una oportunidad de vivir un bello y divertido romance.

La telenovela inicia cuando doña Luz, una viuda con tres hijos, recibe un diagnóstico de cáncer terminal y decide tomar medidas extremas para volver a unir a sus hijos adultos y enseñarles una lección. Estos, absortos en su trabajo y ambiciones personales, se han distanciado de su madre y quieren que les herede en vida el terreno en que están su casa y restaurante.