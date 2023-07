Telemundo alista el reality show “Los 50″. El programa saldrá el 18 de julio y ya se han empezado a conocer los nombres de los participantes, pero hay una pareja que ha llamado la atención porque estuvo en “La casa de los famosos”.

El programa congregará a medio centenar de figuras, quienes convivirán en una lujosa hacienda, donde se enfrentarán a diversos desafíos físicos y mentales dirigidos por un personaje misterioso que los juzgará: El León. El premio para el que gane será 350,000 dólares.

Entre las decenas de concursantes que ya han sido confirmados se encuentran varios exparticipantes de “La casa de los famosos”, como Dania Méndez, Salvador Zerboni, ‘El Potro’, ‘Rey Grupero’ y Nicky Chávez.

¿QUÉ PAREJA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS ESTARÁ EN “LOS 50″?

El reality de competencia de Telemundo contará nada menos que con una pareja que ha podido trascender más allá de las cámaras.

Se trata de Julia Gama y Rafael Nieves, quienes fueron concursantes en la segunda temporada de “La casa de los famosos”.

El anuncio fue realizado por el actor mexicano: “¡Al fin se los puedo confirmar!”, escribió Rafael el martes 11 de julio, a través de su cuenta de Instagram. Se pensaba que la modelo brasileña estaría sola en el programa porque incluso había publicado la foto de un beso de despedida antes de entrar al reality.

Julia Gama y Rafael Nieves se había despedido porque, al parecer, la modelo iba a entrar sola a la competencia (Foto: Julia Gama/Instagram)

Así, la sorpresa ha sido grande para sus seguidores, que no han dudado en darles todo su apoyo: “Mi dúo favorito”, “Ojalá Julia y tú lleguen juntos a la final”, “Rafalia juntos otra vez” o “Me encanta que vas a estar junto con tu amor Julia”, fueron algunos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación que ha recibido 3,849 me gusta. Julia, por su parte, se pronunció en la publicación con emoticones de un corazón y fuego.

La noticia dada por Rafael Nieves emocionó a sus seguidores (Foto: Rafael Nieves/Instagram)

La pareja ha sido calificada como de las pocas reales, debido a que se ha mantenido en el tiempo tras su salida de reality. Y es que, como se sabe, muchas relaciones han surgido en las diferentes temporadas de “La casa de los famosos” y, de momento, la de Julia y Rafael es la única que han logrado mantenerse.

“Somos el ejemplo de que un amor de reality sí se puede dar verdadero”, dijo el actor en una ocasión.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN JUNTOS RAFAEL Y JULIA?

Julia Gama y Rafael Nieves, exhabitantes de “La casa de los famosos”, tienen más de un año de relación. Al ser consultado sobre planes de matrimonio con la modelo brasileña, el actor mexicano respondió que no hay prisa, pero no descartó que esto ocurra. “No hay prisa. Todavía tenemos tiempo. Tenemos que enfocarnos ahorita en nuestros siguientes proyectos. Y el anillo se va a dar pronto, cuando menos lo esperen”, aseveró Rafael en una entrevista para el canal de YouTube “Famosos sin censura”.