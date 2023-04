Después de tanta expectativa, los fanáticos de “Los caballeros del Zodiaco” (“Knights of the Zodiac” en su idioma original) finalmente podrán ver la película live-action basada en la obra de Masami Kurumad. La cinta se estrena el 28 de abril de 2023 en Japón y el 12 de mayo en Estados Unidos.

La película que se grabó entre julio y septiembre de 2021 en Hungría y contó con un presupuesto de 60 millones de dólares sigue a Seiya, un huérfano de la calle que descubre que está destinado a proteger a la reencarnación de una diosa de la guerra y a salvar el mundo.

Por lo tanto, los fans se preguntan si “Los Caballeros del Zodiaco”, dirigida por Tomasz Bagiński, escrita por Kiel Murray, Josh Campbell y Matt Stuecken, y protagonizada por Mackenyu, Madison Iseman, Sean Bean, Mark Dacascos, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco y David Torok, cuenta con alguna escena post-créditos.

"Los Caballeros del Zodiaco" es la película live-action de la serie manga de la década de los 80 (Foto: Compañía Toei)

“LOS CABALLEROS DEL ZODIACO”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “Saint Seiya: Knights of the Zodiac” no cuenta con ninguna escena post-créditos, así que, los espectadores podrán salir de la sala de cine después de la última escena sin la preocupación de perderse algún detalle o pista relevante.

Aunque las escenas post-créditos eran una característica de Marvel, ahora muchas producciones utilizan ese recurso para compartir secuencias divertidas o preparar el camino para una secuela.

¿Por qué “Los Caballeros del Zodiaco” no tiene escenas post-créditos? Ni Sony ni el director han realizado ningún anuncio al respecto. Pero ¿significa que no le tienen tanta fe a la primera película de una posible nueva saga cinematográfica?

“Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio” se estrenará el 28 de abril en Japón (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿DE QUÉ TRATA “LOS CABALLEROS DEL ZODIACO”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de la película “Los caballeros del zodíaco”, “Seiya”, un testarudo adolescente callejero, pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada.

Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección. Si quiere sobrevivir, tendrá que aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre los Caballeros del Zodiaco”.