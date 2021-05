Llegó un fin de semana más y debemos seguir cuidándonos, así que el mejor plan para estos días es hacer maratón de una nueva serie o ver una nueva película que nos ofrecen las principales plataformas de streaming que son Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+ y Hulu.

En esta nota te voy a contar todos los nuevos estrenos que se darán del 21 al 23 de mayo. Una de las películas más esperadas es ‘Ejercito de muertos’ en Netflix, pero también hay otras producciones que han sido muy esperada por los fanáticos y estamos hablando del documental de ‘P!NK, ALL I KNOW so far’ en Amazon Prime Video.

ESTRENOS DE NETFLIX (21 AL 23 DE MAYO)

EJERCITO DE LOS MUERTOS

Zack Snyder vuelve al cine de zombis con esta cinta que arranca con un accidente con un zombi superpoderoso del ejército que termina con una Las Vegas arrasada y en completa cuarentena. Dave Bautista encabeza este blockbuster.

EL VECINO T2

Esta serie española se despide con una temporada 2 que tendrá nuevas tramas y fichajes inéditos. Quim Gutiérrez está que se sale en esta ficción sobre un superhéroe diferente y que marcó un antes y un después en la producción audiovisual nacional.

OTROS ESTRENOS DE NETFLIX

‘Jurassic World: Campamento Cretácico’ T3 (viernes)

‘Live at Abbey Road Studios’ (sábado)

‘Master of None’ T3 (domingo)

ESTRENOS AMAZON PRIME VIDEO (21 AL 23 DE MAYO)

P!NK, ALL I KNOW SO FAR

El único gran estreno es un documental de P!nk, la conocida cantante que rodó su gira de 2019 y que ahora se estrena en exclusiva en esta plataforma de streaming.

OTROS ESTRENOS DE AMAZON PRIME VIDEO

‘Jiu Jitsu’ (viernes)

‘Uno más en la familia’ (sábado)

ESTRENOS HBO Y HBO ESPAÑA (DEL 21 AL 23 DE MAYO)

EN TERAPIA TEMPORADA 4

Uno de los más esperados estrenos de HBO será “En terapia” T4. Se estrenará el domingo 23 en HBO Max y se podrá ver en HBO Latino el próximo lunes 24 de mayo y es protagonizada por Uzo Aduba.

OTROS ESTRENOS DE HBO ESPAÑA

‘Embrujadas’ T3 (sábado)

‘Perfect Sense’ (viernes)

‘Albert Nobbs’ (viernes)

‘Tom y Jerry: Robin Hood y el ratón de Sherwood’ (viernes)

‘Cocomelon’ T1 (viernes)

‘¡Canta!’ (viernes)

DISNEY + (VIERNES 21 DE MAYO)

‘M.O.D.O.K.’

‘Mentes criminales’

APPLE TV + (VIERNES 21 DE MAYO)

‘1971: El año en el que la música lo cambió todo’

‘Ciclos’ T2

‘Lo que no ves de mí’