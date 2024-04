Además de ser el magnate empresarial y desarrollador de software que todos conocemos, Bill Gates es un padre muy amoroso de tres hijos, fruto de su matrimonio con Melinda French, de quien se divorció en 2021 tras más de 27 años de casados. Si bien, él siempre les brindó la mejor educación, la pareja dio a conocer hace algunos años que no dejará la fortuna que amasó a sus descendientes; por el contrario, ese dinero será destinado a ciencia y causas benéficas. Aunque para algunos causó sorpresa esta decisión, ellos explicaron sus razones. Debido a ello, te contamos quiénes son sus hijos y a qué se dedican.

Antes recordemos las palabras de Gates sobre su herencia: “Mis hijos han tenido una educación magnífica y también dinero, así que no hay motivos por los que tengan que ser pobres, todos tienen las herramientas para salir adelante. No les haces ningún favor heredando grandes cantidades de riqueza. Mi fortuna está dedicada a ayudar a los más pobres. Dejarles todo mi dinero a mis hijos sería una irresponsabilidad”, señaló.

LOS TRES HIJOS DE BILL GATES

Como lo mencionamos líneas arriba, Bill Gates tiene tres hijos, familia que conformó con su entonces pareja Melinda. Ellos son:

JENNIFER KATHARINE

"Estoy tan orgulloso de ti, Jenn. Has crecido y aprendido mucho a lo largo de los años. No puedo esperar a ver lo que logras a continuación. ¡Felicidades!"; escribió el magnate en mayo de 2023 (Foto: Bill Gates / Instagram)

Jennifer Katharine es la hija mayor de Bill Gates, pues nació en Seattle, Washington, en 1996. Se graduó en Biología Humana en la Universidad de Stanford; asimismo, se inscribió en la Escuela de Medicina Icahn Mount Sinai de Nueva York.

“Estoy profundamente interesado en estudiar los factores que afectan el crecimiento y el desarrollo de los niños, específicamente las experiencias adversas de la infancia (…). Mi pasión por la medicina fue provocada por mis padres, Bill Gates y Melinda French, cuyas conversaciones regulares sobre la salud de los niños a escala global me afectaron a una edad temprana”, escribió en febrero de 2021 cuando era estudiante del segundo año.

La primogénita de Bill Gates ya tiene un hijo (Foto: Jennifer Gates / Instagram)

Una de sus pasiones es la equitación, deporte por el que tiene predilección desde que era niña, por lo que participó de competencias internacionales. Tiene un equipo hípico llamado Paris Panthers, además de ser la dueña del rancho Evergate Stables, donde impulsa la industria del salto con obstáculos. Se casó con el jinete egipcio Nayel Nassar en 2021, y en 2023 se convirtieron en padres.

Instagram de Jennifer Gates: @jenngatesnassar

RORY JOHN

"¡Celebrando la graduación de Rory de la Universidad de Chicago este fin de semana! Una doble especialización y máster en 4 años. Muy orgulloso de ti", escribió Jennifer en junio de 2022 (Foto: Jennifer Gates / Instagram)

Rory John es el segundo hijo de Bill Gates. Nació en 1999. Al igual que su madre, el único hijo varón del magnate estudió Informática y Economía en la Duke University. Además, asistió a la escuela de negocios Fuqua School of Business.

Cuando tenía 11 años desarrolló su pasión por la poesía, fue así que escribió su primer poema titulado “Qué conocemos por diamante”, donde hablaba en uno de sus versos sobre la luz, los agujeros negros y las estrellas, situación que llenó de orgullos a sus padres.

Se sabe que es amante del béisbol y a comparación de sus dos hermanas es alguien muy reservado, por lo que sus redes sociales se encuentran en privado, solamente se pudo conocer algo sobre él cuando Jennifer compartió una foto de la graduación de la universidad del muchacho en 2022.

Instagram de Rory Gates: @rorygates345

PHOEBE ADELE

"Felicidades por tu graduación, Phoebe. Te has convertido en un adulto tan amable, positivo y maravilloso, y estoy increíblemente orgulloso de ser tu padre. No puedo esperar a ver lo que logras a continuación", escribió el magnate en junio de 2021 (Foto: Bill Gates / Instagram)

Phoebe Adele es la hija menor de Bill Gates. Ella nació en 2002 y es conocida por ir a grandes eventos de moda como el Fashion Week de Nueva York y la gala de la Women’s Tennis Association. Según LinkedIn, tiene interés por la moda y ha conseguido ser becaria en Vogue, aunque al terminar se mudó a San Francisco para estudiar en la Universidad de Stanford, de la cual acabará en 2025, pero no se sabe con precisión qué carrera.

Ama la lectura y el mundo de las artes, en especial el ballet, por lo que estudió en The School of American Ballet y en la prestigiosa escuela Juilliard.

Ella es la última hija de Bill Gates y Melinda French (Foto: Phoebe Gates / Instagram)

Es un personaje público que le gusta hablar sobre la salud femenina. Por ejemplo, en junio de 2022, señaló: “Mi cuerpo, mi decisión. No me avergüenzo de mi cuerpo y te digo que mantengas tus prohibiciones fuera de él. Toda persona merece acceso a la atención de la salud sexual”. No sólo ello, también asistió a una asamblea general de la ONU, junto a su madre.