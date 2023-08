“Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”) es la precuela de la famosa franquicia que tenían como protagonista a Katniss Everdeen y Peeta Mellark. Sin embargo, en esta ocasión, deben prepararse para conocer el pasado del presidente Snow.

La película se basa en la novela homónima escrita por Suzanne Collins en el 2020 y tendrá a importantes figuras como Peter Dinklage dando vida a Casca Highbottom, el creador de los juegos, y a Viola Davis como Dr. Volumnia Gaul, la jefa de los juegos.

Por su parte, Tom Blyth da vida a Coriolanus Snow de joven y Hunter Schafer interpreta a su prima, Tigris Snow, a quien también conocimos en la franquicia cinematográfica.

En “Balada de pájaros cantores y serpientes”, Peter Dinklage interpreta a Casca Highbottom, el decano de la Academia y el creador intelectual de “Los juegos del hambre” (Foto: Lionsgate)

¿DE QUÉ TRATA “BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES”?

¿Alguna vez se imaginaron al presidente Snow siendo bueno? “Balada de pájaros cantores y serpientes” viaja al pasado cuando el tiránico líder tenía tan solo 18 años, sus ideales eran diferentes y su poder no estaba ni cerca del que manejaba en “Los juegos del hambre”.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la película se sitúa en la “décima edición anual de ‘Los juegos del hambre’”, donde “el joven Snow se alarma cuando lo asignan como mentor de Lucy Gray Baird, el tributo femenino del empobrecido Distrito 12. Pero, después de que Lucy Gray acapara toda la atención de Panem cantando desafiante durante la ceremonia de cosecha, Snow cree que podría ser capaz de cambiar las probabilidades a su favor. Uniendo sus instintos para el espectáculo y su nueva sabiduría política, Snow y Lucy Gray en su carrera contrarreloj para sobrevivir finalmente revelarán quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES”?

“Balada de pájaros cantores y serpientes” está programada para estrenarse el 17 de noviembre de 2023 en Estados Unidos.

Mientras tanto, a cines latinoamericanos, llegará un día antes, es decir, el 16 de noviembre del mismo año.