La distopía juvenil es un subgénero del cine que tuvo su máximo apogeo durante la década de los 2010′s, con “The Hunger Games” como principal representante. Así, para alegría de sus fans, la franquicia regresa en el 2023 con la precuela “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”. Pero, ¿te gustaría conocer otros títulos relacionados? Pues, a continuación, te presento las 10 mejores películas distópicas juveniles que puedes ver en el streaming.

Vale precisar que estos relatos se caracterizan por presentar una hipotética sociedad futura con un gobierno totalitario, en el que unos jóvenes protagonistas buscan liberarse de aquella cruel autoridad.

Como sabemos, una distopía es lo opuesto a la utopía, por lo que estas historias presentan sociedades que no viven en perfecta armonía y, de esta forma, se construye el escenario perfecto para el nacimiento de una revolución.

¿CUÁLES SON LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DE DISTOPÍA JUVENIL?

10. “The Darkest Minds” (2018)

Empiezo la lista con esta adaptación de la novela de Alexandra Bracken, dirigida por Jennifer Yuh y protagonizada por Amandla Stenberg, a quien previamente vimos en “The Hunger Games” (cinta que -evidentemente- tiene un lugar en esta lista).

¿De qué trata? Encarcelados en un mundo adulto donde todos los menores de 18 años le temen, un grupo de adolescentes forman una resistencia para contraatacar y reclamar el control de su futuro.

¿Cómo ver la película? “Mentes poderosas” está disponible en Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) e iTunes (Estados Unidos).

9. “Chaos Walking” (2021)

Daisy Ridley y Tom Holland se alejan de sus papeles en “Star Wars” y el MCU, respectivamente, para liderar esta cinta de ciencia ficción, basada en la novela homónima de Patrick Ness.

¿De qué trata? Todd Hewitt es el último chico de Prentisstown, una pequeña comunidad cuya peculiaridad es que todos escuchan los pensamientos ajenos, lo que es definido como Ruido. Él está contento porque sólo falta un mes para que sea su decimotercer cumpleaños y por fin, se convierta en hombre. Pero entonces, en uno de sus paseos por el bosque, encuentra algo inesperado que cambiará su mundo para siempre: el silencio. O como lo define Todd: un agujero en el ruido.

¿Cómo ver la película? “Caos: El inicio” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica) y en iTunes.

8. “Mortal Engines” (2018)

Christian Rivers dirige esta adaptación de la novela de ciencia ficción de Philip Reeve, protagonizada por Robert Sheehan y Hera Hilmar.

¿De qué trata? Miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo, la humanidad se ha adaptado y, ahora, existen gigantescas ciudades en movimiento que vagan por la tierra sobre enormes ruedas absorbiendo a los pueblos más pequeños para obtener recursos. En una de esas colosales urbes, Tom Natsworthy deberá luchar por su vida junto a la peligrosa fugitiva Hester Shaw.

¿Cómo ver la película? “Máquinas mortales” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica y España). Si estás en Estados Unidos, puedes disfrutarla a través de iTunes.

7. “How I Live Now” (2013)

Saoirse Ronan toma el papel protagónico en esta adaptación del libro homónimo de Meg Rosoff, dirigida por Kevin Macdonald.

¿De qué trata? Daisy es una adolescente que viaja de USA a Inglaterra para pasar el verano con su tía y sus primos. Allí encontrará su primer amor, pero con el inicio de la 3 Guerra Mundial la joven deberá esconderse en un bosque para sobrevivir.

¿Cómo ver la película? “Mi vida ahora” está disponible en HBO Max (Latinoamérica), Kanopy (Estados Unidos) y Amazon Prime Video (España).

6. “Divergent” (2014)

Shailene Woodley y Theo James encabezan el elenco de esta popular distopía juvenil, basada en la obra de Veronica Roth y que dio origen a una trilogía cinematográfica.

¿De qué trata? En un mundo distópico en el que la sociedad se divide en cinco categorías con el fin de evitar la guerra (Verdad, Abnegación, Osadía, Cordialidad y Erudición), los jóvenes deben elegir, atendiendo a sus virtudes personales más destacadas, a qué facción pertenecer. Beatrice sorprende a los suyos con su decisión, pero ella no es como los demás: guarda un secreto del que podría depender el orden social e incluso su propia vida.

¿Cómo ver la película? “Divergente” está disponible en Latinoamérica a través de Amazon Prime Video y Lionsgate Plus. Si te encuentras en España, puedes disfrutarla vía Netflix y Movistar Plus; y en Estados Unidos, desde iTunes.

5. “The Giver” (2014)

La adaptación de la obra homónima de Lois Lowry cuenta con un reparto de lujo, en el que sobresalen nombres como Meryl Streep, Jeff Bridges, Alexander Skarsgård y hasta Taylor Swift.

¿De qué trata? En una comunidad aparentemente perfecta, sin guerra, dolor, sufrimiento, diferencias o elección, se elige a un joven para que aprenda de un anciano sobre el verdadero dolor y placer del mundo “real”.

¿Cómo ver la película? “El dador de recuerdos” está disponible en Latinoamérica a través de Pluto TV y Run Time. Si te encuentras en España, puedes verla vía iTunes; y en Estados Unidos, desde Netflix.

4. “The Maze Runner” (2014)

Esta es la primera entrega de una trilogía que adapta la saga literaria de James Dashner. Entre sus estrellas, destacan: Dylan O’Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario y Will Poulter.

¿De qué trata? Thomas abre los ojos y se da cuenta que está en un ascensor. Lo extraño es que no recuerda nada, ni dónde está, ni quién es. Antes de que le dé tiempo a cuestionarse algo sobre sí mismo las puertas se abrirán y aparecerá ante él un extraño mundo. Todo lo que ve son chicos de su edad que tienen su mismo estado de amnesia. Una aventura fantástica que pronto destapará la dura realidad bajo ese velo de incertidumbre: todos ellos están atrapados en un laberinto.

¿Cómo ver la película? “Maze Runner: Correr o morir” está disponible en Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Max (Estados Unidos).

3. “The Hunger Games” (2012)

Esta es la cinta con la que nació una exitosa saga cinematográfica, basada en las novelas de Suzanne Collins. Se compone, en total, de cuatro películas y una precuela: “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” (2023).

¿De qué trata? Cada año, el Capitolio de la nación de Panem obliga a cada uno de los doce distritos a enviar un joven y una joven a competir en los Juegos del Hambre. Katniss Everdeen, de dieciséis años, se ofrece como voluntaria en lugar de su hermana menor y deberá confiar en sus instintos cuando tenga que enfrentarse contra Tributos que han sido altamente entrenados durante toda su vida.

¿Cómo ver la película? “Los juegos del hambre” está disponible en Latinoamérica a través de Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max (también en España). Si te encuentras en Estados Unidos, puedes verla vía Peacock.

2. “Never Let Me Go” (2010)

Carey Mulligan, Andrew Garfield y Keira Knightley encabezan el reparto de esta conmovedora adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro, cargada de romance y una buena dosis de ciencia ficción.

¿De qué trata? Ruth, Kathy y Tommy pasan su infancia juntos en el internado inglés de Hailsham y son inseparables. Sin embargo, a medida que van creciendo tienen que afrontar los sentimientos que van germinando en su interior: Tommy y Ruth se convierten en pareja, pero Kathy también está enamorada de Tommy. Además, hay un secreto sobre su futuro que descubrirán en el internado, algo que afectará de forma directa a su destino y su vida adulta.

¿Cómo ver la película? “Nunca me abandones” está disponible en Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Starz (Estados Unidos).

1. “Ready Player One” (2018)

La lista es liderada por esta gran obra de ciencia ficción, basada en la obra homónima de Ernest Cline, dirigida por el maestro Steven Spielberg y protagonizada por Tye Sheridan.

¿De qué trata? Cuando el creador de una realidad virtual llamada OASIS muere, lanza un reto póstumo a todos sus usuarios para que busquen un huevo de pascua, que dará al que lo encuentre su fortuna y el control de su mundo.

¿Cómo ver la película? “Ready Player One: Comienza el juego” está disponible en Latinoamérica y España a través de Amazon Prime Video y HBO Max. Si te encuentras en Estados Unidos, puedes disfrutarla vía TBS.

VIDEO RELACIONADO

La historia de los juegos infantiles-asesinos se mantiene entre los más visto de la plataforma de streaming en varios países y muchos ya quieren saber si habrá una segunda entrega y qué abordaría. Aquí te recomendamos series y películas de supervivencia asiáticas que puedes ver al terminar "El juego del calamar".