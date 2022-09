La telenovela “Los ricos también lloran”, en su remake de 2022, ya se estrenó en Estados Unidos por las pantallas de Univision, mostrando a Claudia Martín bajo el personaje de Mariana Villarreal, papel que en el pasado ha sido interpretado por Verónica Castro y Thalía, de quienes parece no haber referencias directas por un curioso detalle.

Y es que la actriz mexicana de 33 años ha revelado que no ha visto las dos versiones anteriores de la producción que ahora protagoniza, causando cierta sorpresa, ya que “Los ricos también lloran” (1979) y “María la del barrio” (1995) son considerados como clásicos de la televisión mexicana y son pocas las personas que no se vieron, al menos, un capítulo.

Pero lo que más causa extrañeza es que ella, a sabiendas de que tiene que interpretar un personaje de gran reconocimiento en el pasado, no haya visto las producciones anteriores para tener algunas bases de cómo debe apoyarse al momento de entrar en escena cuando las cámaras se prenden.

Si eres uno de los que se siente sorprendido por esto, no puedes dejar de leer este artículo, pues ahora vamos a explicar por qué Claudia Martín no se ha visto las dos producciones anteriores de “Los ricos también lloran”, ya que ella misma ha dado detalles de esto en una entrevista realizada la primera semana de septiembre.

Claudia Martín (Mariana Villarreal) y Sebastián Rulli (Luis Alberto Salvatierra), protagonistas del remake de "Los ricos también lloran". (Foto: (Foto: TelevisaUnivision)

¿POR QUÉ CLAUDIA MARTÍN NO HA VISTO LAS VERSIONES ANTERIORES DE “LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN”?

En una conversación con People en Español, la actriz Claudia Martín se sinceró respecto al éxito que ha tenido “Los ricos también lloran” en México y que ahora espera replicar en Estados Unidos. Fue allí que dio a conocer que no ha tenido la oportunidad de ver ninguna de las dos versiones que se grabaron en el pasado.

En sus declaraciones también aprovechó para revelar cuáles han sido las razones que le impidieron ver aquellas telenovelas.

“No las llegué a ver. En la primera no había nacido y en la segunda estaba muy chiquita y mi mamá no me dejaba ver novelas. Entonces, en realidad solo tengo algunas referencias, quizás, de pequeñas escenas en Internet o memes también que hay bastantes”, apuntó.

Así mismo, señaló que no ha querido ver los capítulos de las producciones anteriores para evitar las comparaciones con los trabajos realizados anteriormente por Verónica Castro y Thalía.

“Tampoco quise ahorita verlas como parte de estudio porque no quería ni compararme ni frustrarme de decir que tengo que llegar a eso o tengo que parecerme a lo otro. Simplemente, yo agarré los libretos, me senté con mi coach de actuación, con mis directores, con mis compañeros actores y pues ya”, manifestó.

NO SE ESPERABA EL ÉXITO QUE TUVO EN MÉXICO

Como ya lo mencionamos, la versión de este 2022 de “Los ricos también lloran” tuvo altos índices de audiencia en el público mexicano, convirtiéndola en una de las producciones de TelevisaUnivision más vistas en lo que va del año. Sin embargo, su protagonista no esperaba tal resultado y detalló por qué.

“En realidad es mejor no esperar nada. Siempre para mí lo más importante es entregarme al 100 durante las grabaciones y obviamente después con la promoción y todo, pero creo que no hay que hacer este trabajo con un fin o para llegar a una meta, sino el disfrutar todo el proceso que fueron estos meses de trabajo y ya luego si le gusta a la gente, mejor”, añadió.