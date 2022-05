Claudia Martín es una actriz originaria de Oaxaca que este 2022 protagonizó la telenovela “Los ricos también lloran” junto a Sebastián Rulli. El último año ha estado lleno de emociones para ella, pues en el 2021 se divorció de Andrés Tovar, lo que le dio otra perspectiva a su vida y carrera.

Luego de separarse del actor del productor de televisión, debido a un supuesto amorío con Maite Perroni, decidió enfocarse en sanar e impulsar su carrera profesional. Como dicen, el amor llega cuando menos lo esperas, y así fue como encontró a Hugo Catalán, quien trabajó con ella en su última novela.

Ahora que la serie llegó a su fin, solo el cielo es el límite. La carrera de la hermosa actriz de 32 está en ascenso, pero eso no evita que recuerde sus orígenes.

CUÁLES FUERON SUS INICIOS

En realidad, Claudia Martín no estudió actuación, sino Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid.

Cuando regresó a México, ingresó a Televisa, pero no para trabajar frente a cámaras, sino detrás. Se desempeñó como diseñadora de vestuario por un tiempo, pero luego se dio cuenta que su verdadera pasión era la actuación.

“Yo estuve un año ahí trabajando en el departamento de vestuario como diseñadora, la verdad es que estuvo muy chistoso porque esa experiencia que me dio trabajar del otro lado de la cámara, hace que hoy en día yo pueda valorar todos y cada uno de los puestos de trabajo que están dentro de esa estructura”, contó en una entrevista para “People En Español”, publicada en 2018.

En un inicio, quiso prepararse como conductora. Fue entonces que conoció a un directivo de la cadena y le sugirió que también estudiara actuación.

“Entré al CEA al taller de conducción y ya después de ahí me acuerdo muy bien que Eugenio Cobo, el director de la escuela, me dijo que si quería pasarme al taller de actuación y yo dije: ‘Claro que sí, a ver qué tal’. Y ya desde ahí me enamoré de la profesión y bueno gracias a Dios aquí sigo”, explicó.

SUS PRÓXIMOS PROYECTOS

A pesar de que cambió de rubro, igual mantiene un amor por la moda. Por ello, la actriz contó en una entrevista para el programa “Hoy”, que lanzará una colección de ropa.

“Es un sueño que ya tengo desde hace mucho tiempo, la gente que no me conoce, pues antes trabajé como diseñadora de vestuario, yo estudié comunicación, entonces es otra área en la que todavía tengo la espinita”, confesó la actriz de “Amar a muerte”.

Al empezar este proyecto, se dio cuenta que hacerlo sin descuidar su carrera como actriz era un reto.

“Ha sido un poco complicado porque entre seguir haciendo castings”, acotó.

Además, afirmó que un sueño que tiene es diseñar su propio vestido de novia. Algo que quizás podrá realizar si su relación con Hugo Catalán sigue en buen camino. Aunque mencionó que no estaba pensando en un segundo matrimonio por el momento.