“Los Simpson” lleva 32 temporadas al aire y continúa divirtiendo al público con las aventuras de Homero, Marge, Bart, Lisa, la bebé Maggie y los habitantes de la ciudad de Springfield. El fenómeno televisivo creado por Matt Groening se ha caracterizado por sus excéntricos personajes e historias irreverentes.

A lo largo de sus 30 años en el aire, “Los Simpson ” ha logrado producir algunas historias sin sentido para los espectadores, desde la historia del “impostor” de Seymour Skinner hasta el extraño episodio en el que el trapo de barra de Moe ganó sensibilidad. El portal web “Screenrant” elabora una lista de las 10 historias más absurdas de la serie animada.

“Los Simpson” fue creada por Matt Groening y debutó en Fox en 1989 (Foto: FOX)

1. MOE VA DE LA POBREZA A LA RIQUEZA: El título del episodio nos hace pensar que veríamos cómo Moe, el dueño del bar, finalmente se hizo rico. Sin embargo, la serie mostró una historia que se centró en su trapo de mesa. Esto terminó siendo una historia absurda y dejó ver a los espectadores que los escritores de la serie están comenzando a quedarse sin ideas.

2. ESE SHOW DE LOS 90: Este episodio arruinó la línea de tiempo del programa y tuvo a los espectadores haciéndose preguntas. Según la historia, Marge y Homero se conocieron en los años 90, lo cual, si sigue las líneas de tiempo tradicionales, sugiere que ¿Los Simpson en realidad se establece en el futuro? Esto causó confusión y fue realmente inútil.

3. RAFA, EL ELEGIDO: Este episodio pertenece a la temporada 19 de “Los Simpson” y cuenta la historia de cómo Ralph Wiggum ganó una primaria en la contienda electoral. Esto desencadenó una pelea en la ciudad por su apoyo. No sabemos a dónde iban los escritores con esta historia, pero parecía que no tenía sentido alguno.

4. LAS CHICAS SOLO QUIEREN TENER SUMAS: Desde el principio los escritores querían dejar claro cómo la educación puede ser un prejuicio contra las niñas, pero esta no era la manera de hacerlo. En este episodio, el director Skinner tiene la creencia de que las niñas no pueden hacer matemáticas. Esta historia no solo es tonta y sin sentido, sino que también fue inusualmente cruel.

5. EL GRAN FANTASMA: Dividido en dos partes, " El Gran Fantasma” fue uno de los mayores fracasos de Los Simpson cuando se trata de historias. Esta fue otra historia que llegó a todos lados, desde hip-hop hasta novelas clásicas, y falló en todas las rutas que tomó. Ni siquiera los cameos de las celebridades ayudaron al episodio.

6. BROMA RAP: “8 Mile” es considerada por muchos como una de las mejores películas de drama musical de todos los tiempos, lo que inspiró a los escritores de Los Simpson para que hicieran un episodio de parodia al respecto. La parte mala es que la trama falló mucho en esto, y realmente no tenía un significado de por qué se hizo. Fue un fracaso.

7. HOMENAJE A HOMERO: Aunque la mayoría de episodio de Los Simpson son ingeniosos, Gump Roast termino siendo un fracaso. “Gump Roast” fue una parodia de Forest Gump, pero lo que sería una gran historia, terminó mal y defraudando al público.

8. BODA DE LISA: En Los Simpson, los niños no han crecido en 32 años, por lo que no tiene sentido que los escritores del programa se burlen de su audiencia sobre cómo sería el futuro de los pequeños. Era tan inútil hacer el episodio la boda de Lisa, ya que fue una historia plana y no tenía ningún propósito.

9. EL ALMIZCLE QUE CAYÓ A LA TIERRA: Con el aumento de la popularidad de Elon Musk, aparentemente estaba destinado a que el programa dedicara un episodio al nuevo magnate de la tecnología. Este episodio presentó al magnate suministrando a Springfield energía ilimitada a través de la planta nuclear de la ciudad. Si bien puede haber parecido una buena idea en ese momento, en retrospectiva, esta fue una mala historia que se pudo quedar en borradores.

10. LA AGRIDULCE MARGE: Los Simpson son conocidos por intentar hacer declaraciones sociales, pero fallaron por completo en este episodio que se basó en Erin Brokovich, la activista medioambiental conocida por la demanda realizada en 1993 contra la empresa Pacific Gas and Electric Company, de California. Es totalmente asombroso que Marge fuera una apasionada de su comunidad, pero esta historia no tenía ningún sentido y podría haberse hecho mejor.

“Los Simpson” lleva más de 30 años al aire convirtiéndose en la serie animada favorita de la televisión (Foto: FOX)

