“The Simpsons”, o “Los Simpsons” como se conoce en español, es una de las series televisivas más icónicas de la historia que ya se ha convertido en parte de la cultura popular actual. Como miembros de la familia principal, están Homero, Marge, Bart, Lisa, la bebé Maggie, que año tras año protagonizan nuevas aventuras a través de Fox.

Debido a su larga trayectoria y popularidad, para el 2007 los productores estrenaron su propia película, una que titularon “The Simpsons Movie”, agregando nuevos personajes de Springfield además de los ya viejos conocidos de la serie de televisión. Entre ellos se encontraba Colin, el interés amoroso de Lisa que incluso se convirtió en su novio.

Sin embargo, este niño no volvió a aparecer en la serie televisiva como un personaje. Incluso a 13 años del estreno de la cinta, los guionistas no han incluido a Colin en alguna de las diversas temporadas y, considerando el historial de “Los Simpsons”, es bastante raro que no utilicen un personaje que ya habían ideado antes.

¿Qué pasó exactamente con él luego de la película? Screenrant hace un repaso de su historia y su agregado en la película, para descubrir el destino de Colin después de la primera película de la franquicia que tampoco ha vuelto a incursionar en la pantalla grande.

¿QUÉ PASÓ CON COLIN, EL NOVIO DE LISA?

Colin en realidad vino de Irlanda y se mudó a Springfield con su familia, ya que su padre era músico y humanista. Conoció a Lisa cuando intentaban informar a los ciudadanos de Springfield sobre la contaminación del aire, y resultó que tenían mucho más en común, teniendo una química casi al instante.

Cuando la ciudad quedó atrapada bajo la cúpula, Lisa y su familia se convirtieron en el objetivo de los ciudadanos enojados de Springfield, debido a que las acciones irresponsables de Homero provocaron la creación de la cúpula y tuvieron que irse, escapando a través del arenero de Maggie y dejando la cúpula.

Una vez afuera, Colin y Lisa se despidieron y él le mostró una canción que escribió titulada “La canción de Lisa”. Al final de la película, Lisa y Colin se reunieron y se marcharon juntos para tomar un helado. Lamentablemente, ella no lo ha mencionado desde entonces, ¿qué pasó entonces con él?

Después de su debut en la película de “Los Simpson”, Colin apareció en la secuencia de apertura del episodio de la temporada 19 “He Loves to Fly and He D’ohs”, que fue el primero en emitirse después del estreno de la película. Por eso, el episodio tuvo una secuencia de apertura especial, que mostraba a los ciudadanos de Springfield restaurando la ciudad después de toda la situación del domo.

Mientras Bart patina por la ciudad, se interpone entre el presidente Schwarzenegger, Colin, Moe, Russ Cargill y la curandera. Colin luego hizo un cameo en el episodio de la temporada 20 “Lisa the Drama Queen” como miembro de la clase de arte del centro de recreación. Luego se asume que rompieron entre la película y ese episodio, pero eso no significa que ya no sean amigos.

Colin no era un personaje importante en la película, pero su conexión con Lisa fue sin duda algo novedoso considerando el pasado amoroso de la pequeña. Aún así, es poco probable que la serie le dé un lugar después de todo este tiempo; si no sucedió inmediatamente después de la película, no sucederá ahora.

Aunque su tiempo en “Los Simpson” fue breve, Colin será recordado como el niño que le escribió una canción a Lisa y la escribió en el cristal de la cúpula para que ella leyera las notas, y que puso a Milhouse tan celoso que le dijo a Lisa que murió. Ahora Colin solo vivirá en los recuerdos de la película del 2007.

