“Los Simpson” es una de las series animadas más vistas en el mundo, con un gran número de fanáticos que repiten las historias de Homero, Bart y sus amigos años tras años. Una de las características de esta producción estadounidense ha sido su particularidad para predecir algunos acontecimientos. Sin embargo, para muchos que Waylon Smithers muestre a su novio en uno de los nuevos episodios, sencillamente ha sido totalmente sorpresivo.

Desde sus inicios la serie se ha hecho notar no solo por su forma de anticiparse a acontecimientos en el mundo, sino que también hemos podido percibir ese humor pícaro para reflejar lo que pasa en la sociedad estadounidense y diversos rincones del planeta. El guion escrito para Smithers parece ser que también va acorde a uno de los temas más controversiales y que seguramente seguirá dando qué hablar por mucho más tiempo.

Los guionistas de esta producción siempre han jugado con la ambigüedad en cuanto al personaje de Smithers, quien muchos lo reconocerán como el asistente del millonario señor Burns. Recién en el 2016 pudimos ver su verdadera orientación sexual, cuando él mismo lo cuenta en la serie. Precisamente, ahora veremos más de esta confesión, con la novedad que conoceremos a profundidad su historia de amor con Michael De Graaf.

QUIÉN ES MICHAEL DE GRAAF, EL NOVIO DE WAYLON SMITHERS

En este nuevo capítulo de “Los Simpson” sabremos la identidad de su novio, además de un beso que parecerá de telenovela. Este misterioso personaje está identificado como un diseñador de modas, el cual recibirá el nombre de Michael De Graaf.

‘Portrait Of A Lackey On Fire’ será el nombre que lleve este episodio y su día de estreno será el próximo 21 de noviembre de 2021 en territorio estadounidense. En países como España aún no hay fecha fijada, pero se presume que verá la luz en el 2022.

Según informa la CNN, en la sinopsis del capítulo de “Los Simpson” podremos ver: “Smithers encuentra el verdadero amor con un famoso diseñador de moda, pero ¿destruirá su nueva relación a Springfield?”.

Smithers tendrá su primer novio en "Los Simpson" (Foto: Fox)

QUIÉNES SON LOS GUIONISTAS DEL EPISODIO DE WAYLON SMITHERS

Se pudo conocer que quienes escribieron el libreto para este capítulo histórico de “Los Simpson” fueron Rob y Johnny LaZebnik, quienes son padre e hijo. Lo revelador es que Jhonny motivó a su papá a escribir esta historia en donde el personaje reveló su homosexualidad en el 2016.

“Muy a menudo, los romances homosexuales son una trama secundaria o aludidos o mostrados en algún tipo de montaje o como remate”, ha declarado el propio guionista a ‘The New York Post’ sobre el episodio que se verá a finales del mes de noviembre.

Johnny LaZebnik añadió que ha sido ‘un honor’ poder realizar este trabajo junto a su padre y considera la experiencia como “satisfactoria y espectacular”. A todo esto, se pudo conocer que el actor que preste su voz a Michael De Graaf será Victor Garber, quien considera este momento de ‘crucial’ en la historia de la televisión.