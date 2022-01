Si se habla de agrupaciones mexicanas de música regional, una de las que destaca es la llamada “Los Tigres del Norte”. La banda nació a finales de la década del 60, siendo una de las más longevas y populares del país azteca. A pesar de los años, su fama continúa creciendo al igual que sus reconocimientos, lo que se ve reflejado en la gran fortuna que acumulan entre los cinco integrantes.

Durante sus casi seis décadas de carrera, “Los Tigres del Norte” han atravesado no sólo buenas experiencias, sino también momentos difíciles como la separación de uno de sus vocalistas, Raúl Hernández, quien contó abiertamente que dio un paso a lado por no compartir el camino que estaban siguiendo: hacer narcocorridos que enaltecen a figuras del mal vivir.

“La Banda del Carro Rojo”, “Contrabando y Traición”, “El Jefe de Jefes” y “La Reina del Sur”, son algunas de las canciones dedicadas al crimen organizado. Aunque la partida de Raúl dejó un vacío en la banda, esa no fue la única vez que enfrentaron una situación complicada. Conoce más detalles, a continuación.

Los Tigres del Norte en Colombia durante su gira realizada en el 2021 (Los Tigres del Norte / Facebook).

LA CANCIÓN QUE CASI SEPARA A LOS TIGRES DEL NORTE

Tras perder a un gran vocalista, el grupo familiar estuvo a punto de desbaratarse por un tema que no fue del agrado de uno de sus integrantes. Todo se remonta al año 2016, cuando fueron jueces del reality de canto “La Voz” y se animaron a incluir en su repertorio nuevas melodías.

Es así como trabajaron con destacados compositores como Erika Ender, Manu Moreno y Ana Mónica Vélez, conocidos por hacer éxitos como “Despacito”. De esta forma nació “Ataúd”, una canción que agradó a la mayoría de la banda, a excepción de uno.

EL INTEGRANTE AL QUE NO LE AGRADO “ATAÚD”

Pese a la opinión de sus compañeros, a Hernán Hernández le disgustó el tema y manifestó que no iba a grabarlo; es así como la banda pensó que lo mejor sería ir al estudio sin él. La canción resultó siendo un éxito, llegando a recibir un Premio Grammy, sin embargo, esto no cambió la posición de Hernán, quien incluso se alejó por un tiempo.

Hernán Hernández es responsable del bajo eléctrico y la segunda voz de la agrupación mexicana (Foto: Los Tigres del Norte)

EL ACUERDO AL QUE LLEGARON

Para intentar salvar la agrupación, sus miembros llegaron a un acuerdo que no resultó favorable para el público. A pedido de Hernán, “Ataúd” no se volvería a tocar más, al igual que no se le realizaría ningún videoclip musical. De esta forma, solo se puede escuchar la canción a través de plataformas digitales.