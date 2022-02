“Los tigres del Norte” son considerados como uno de los grupos más representativos de México y sus canciones han llegado al corazón de muchas personas. Una de ellas es “Era diferente”, dedicada a la comunidad LGBTQI+ y que ayudó a un periodista de People que decidió contar la historia de cómo esta canción lo acercó a su padre para explicarle que es gay.

“Los Tigres del Norte” se han ganado el respeto y aplauso del público con importantes temas musicales como “Jefe de jefes”, “Pedro y Pablo”, “Contrabando y traición”, “La mesa del rincón”, entre otros. En la lista también están “La Jaula de Oro”, sobre estar atrapados en Estados Unidos como inmigrantes indocumentados, y otra dedicada a los presos, que lloran al escucharla.

Es por esas letras con el ritmo contagioso de música regional, que han logrado calar en las personas, que los cinco hijos de Sinaloa han logrado consagrarse con una de las bandas favoritas y conseguido importantes premios como los Grammys.

¿CÓMO AYUDARON LOS TIGRES DEL NORTE A UN PERIODISTA A CONTARLE A SU PAPÁ QUE ES GAY?

El periodista Tomas Mier contó cómo la canción de Los Tigres del Norte lo ayudó a sentir que tenía el apoyo de su padre mexicano cuando decidió salir del closet y contar que es gay. Él ha contado su conmovedora historia.

Durante un viaje por carretera varios meses después de haber contado que era hay, por primera vez en 2019, decidí agregar “Era Diferente” o “She Was Different”, a la lista de reproducciones de canciones de su padre. La historia trata de un padre que da cuenta de que a su hija no le gusta ninguno de los hombres la cortejan y en su lugar compra flores para su mejor amiga.

“Mi papá nunca había escuchado la canción antes, pero mientras tocaba la canción durante nuestro viaje por carretera, mi papá comenzó a mover la cabeza y a silbar como lo haría con cualquier otra canción de Tigres (que escucha a diario en su carro desde que el periodista iba al colegio). Sabía que estaba escuchando atentamente la letra y me sorprendió no ver una reacción negativa”, cuenta el periodista, que, si bien meses antes le había contado que es gay, no habían vuelto a tocar el tema. Esto era un sinónimo de aprobación.

Agradecidos. El encuentro del periodista, su padre y Los Tigres del Norte. (Foto: People/Tomas Mier)

“Para mí, ese pequeño gesto, el movimiento de la cabeza y el silbido, fue la primera vez que aceptó mi sexualidad, incluso si había salido del armario meses antes. Contuve las lágrimas ese día sabiendo que, aunque no hablamos de eso, mi papá me amaba y pronto me aceptaría por lo que soy”, añade el periodista.

Por eso, cuando el periodista pidió una entrevista con “Los Tigres del norte”, en realidad tenía como mayor propósito agradecerles. Y así lo hizo. El día que conoció a Jorge, Hernán, Luis y Óscar de Los Tigres Del Norte, la banda regional mexicana más icónica de la historia, llevó también a su padre, quien después de muchos años se abrió y habló sobre el tema con sus ídolos.

“Me cayó como balde de agua fría”, le dijo al grupo, deteniéndose para contener las lágrimas. “Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría”.

“Yo no sabía lo que estaba pasando. Se me acercó y me dijo: ' Papi , necesito hablar contigo’”, recordó. “Cuando me dijo que era gay, me dolió mucho. Salí de la habitación y mi esposa se me acercó y me dijo: ‘¿Adónde vas? ¿Cómo le vas a dar la espalda a tu hijo?’”.

“Pensé, si no trato bien a mi hijo, lo van a tratar peor en la calle”, agregó. “Como padre, ¿qué quiere uno para sus hijos? Pues lo mejor. Y entonces decidí que no podía darle la espalda a mi hijo”, agregó. El periodista agradeció Los Tigres por lo que habían hecho por él y su papá.

¿QUÉ DIJERON LOS TIGRES DEL NORTE AL ENTERARSE QUE SU CANCIÓN AYUDÓ A UN PERIDISTA A QUE SU PADRE ACEPTE QUE ES GAY?

Jorge Hernández, el líder del grupo Los Tigres del Norte, le dijo al periodista Tomas Mier que le llenaba de orgullo y satisfacción que la canción dedicada a la comunidad LGBTQI+ haya ayudado a tener más cercanía con su padre. “Verlos felices y sonreír me da ganas de seguir haciendo cosas positivas con el grupo”, agregó.

Hernán, en tanto, contó que en el ranchito donde crecieron, las personas gay sufrían muchísimo, pero reconoció que los tiempos han cambiado y es más fácil incluso cantar sobre estas cosas. “Debe haber sido un alivio para ti compartir con tu familia lo que estabas sintiendo”, le dijo al reportero.

“Cuando hacemos canciones, tratamos de traer una influencia positiva”, agregó Luis. Explicó que si bien había canciones que se referían a la comunidad gay, lo hacían de una manera burlona. “No queríamos eso. Queríamos hacer una canción que fuera sensible y tocara las realidades de las personas gay”, añadió.

¿CUÁL ES LA CANCIÓN DE “LOS TIGRES DEL NORTE” DEDICADA A LA COMUNIDAD LGBTQI+?

En 2014, “Los Tigres del Norte” publicaron la canción “Era diferente”, un tema dedicado a la comunidad LGBTQI+ con el distintivo toque norteño que los caracteriza. Con más de 389 mil reproducciones, se convirtió en un gran éxito que ayudó a muchas personas a abrir su mente y comprender que el amor no discrimina género.

La canción fue escrita por Manuel Eduardo Toscano, como parte del disco “Realidades”. Este proyecto tuvo un gran significado para los cantantes, quienes orgullosos interpretaron la letra que busca apoyar, representar y darle voz a la comunidad. La canción trajo nuevos seguidores a la banda, quienes aplaudieron su gran labor en una industria machista.