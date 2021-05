“Love Alarm” se ganó un lugar especial en el corazón del público a partir de una historia de amor en tiempos de tecnología y personajes muy carismáticos. Entre ellos está Lee Hye-young, el mejor amigo de Sun-oh, quién se quedó finalmente con Jojo.

Jung Ga-ram es el actor surcoreano que dio vida a este personaje en la serie de Netflix. El también modelo de 28 años está dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación, pero ha conseguido llamar la atención del público gracias al éxito de “Love Alarm”.

Jung Ga-ram es un actor y modelo surcoreano de 28 años. (Foto: Netflix)

En esta historia, Jung Ga-ram interpretó a un joven estudiante que siempre estuvo enamorado de Jojo. Cuando Lee Hye-young vio que su mejor amigo Sun-oh empezó una relación con ella decidió dar un paso al costado. Aunque una vez que ellos terminan, él decide que es momento de confesarle su amor a Jojo y utiliza la Love Alarm para su propósito.

Jung Ga-ram ha ganado mucha popularidad al ser parte del elenco protagónico de “Love Alarm”, ahora tiene miles de seguidores fuera de Corea del Sur y se está abriendo paso en el mundo de los K-dramas. Aquí, diez cosas que debes saber sobre el joven intérprete.

1. LUGAR DE NACIMIENTO Y EDAD

Jung Ga-ram nació en Miryang, Corea del Sur, el 23 de febrero de 1993. Es decir, el actor tiene 28 años.

2. ESTUDIOS

Jung Ga-ram tiene una licenciatura Teatro y Cine en el Hanyang University. También tiene una maestría de Lengua Indonesia en la Busan University of Foreign Studies.

3. SU PRIMER K-DRAMA

Jung Ga-ram hizo su debut en la actuación con “High Kick 3: The Revenge of the Short Legged”, una serie de televisión surcoreana. Esta comedia, emitida entre 2011-2012, sigue a la familia Ahn y sus vecinos, explorando la vida de los que se relacionan con ellos, compartiendo DIFERENTES EXPERIENCIAS Y UNIÉNDOLOS EN COMUNIDAD

4. “4TH PLACE”

Aunque debutó en 2011, Jung Ga-ram se dio a conocer en 2016 gracias a su actuación en la película “4th place” donde interpretó a un joven nadador. Gracias a este papel ganó el premio a mejor actor revelación tanto en los 53º Premios Grand Bell como en los 8º Premios KOFRA Film.34

5. “LOVE ALARM”

El 22 de agosto de 2019 se unió al elenco de la serie “Love Alarm”, donde dio vida a Lee Hee-young, hasta el final de la segunda temporada de la serie el 12 de marzo de 2021. Este papel le ha dado mucha popularidad internacional.

En "Love Alarm", Jung Ga-ram interpretó a un joven estudiante que siempre estuvo enamorado de Jojo. (Foto: Netflix)

6. OTRAS SERIES DE TELEVISIÓN

Jung Ga-ram ha participado en varias series de televisión como “Standby” (2012), “Nail Shop Paris” (2012), “Herederos” (2013), “Lo escuché sobre la vid” (2015), “Binggoo” (2017), “Mistress” (2018) y “Cuando la camelia florece” (2019).

7. PELÍCULAS

Además de “4th Place”, Jung Ga-ram también participó en las siguientes películas: “The Poet and the Boy” (2017), “Believer” (2018), “Jo Pil-ho: The Dawning Rage” (2019), “The Odd Family: Zombie On Sale” (2019), “Beasts Clawing at Straws” (2020) y “Investigation Trip” (2020).

8. PROGRAMAS DE TV

En el 2013, Jung Ga-ram fue parte del programa de televisión “Final Adventure” de MBC demostrando su gran carisma frente a las cámaras.

9. ANUNCIOS

Además de actor, Jung Ga-ram también es modelo. Ha participado en campañas para deferentes marcas como Pizza Hut y Outback.

10. ¿POR QUÉ ELIGIÓ LA ACTUACIÓN?

En entrevista para la televisora Arirang, Jung Ga-ram también contó que desde pequeño se interesó por las películas y los dramas. Un día pensó que debía atreverse a ser él quien estuviera en la pantalla, pues era super atractivo pensar que podría experimentar diferentes vidas a través de cada personaje.