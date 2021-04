“Love Alarm” es una serie coreana de la que todos están hablando este año. La producción de Netflix se ha convertido en un rotundo éxito en la plataforma de streamig a partir de una historia bastante singular: el k-drama gira en torno a una aplicación que puede decirte quién está enamorado de ti.

Basada en el webtoon de Chon Kye-young, “Love Alarm” llegó con fuerza a Netflix en 2019 con su primera temporada en la que conocimos a Jojo, Sun Oh y Hye-yeong. Casi dos años después, en marzo de 2021, llegó la segunda parte de esta historia que se ha vuelto muy popular.

Love Alarm se estrenó el 22 de agosto de 2019 en Netflix. (Foto: Netflix)

Al final de la segunda temporada de “Love Alarm”, Jojo decide quedarse con Hye-yeong y alejarse de Sun Oh, y aunque muchos fanáticos cuestionaron el giro de la trama, a más de uno le gustaría ver más de este relato.

Sun Oh y Hye-yeong tienen cualidades que los hacen grandes parejas para Jojo. Pero, ¿quién es el ideal para ella? Aquí te presentamos 5 razones por las que Hye-Yeong es una elección correcta, según el portal “Screenrant”.

“LOVE ALARM”: 5 RAZONES POR LAS QUE JOJO ELIGIÓ A HYE-YEONG

1. PACIENTE:

Lee Hye-Yeong es un chico agradable. No solo es increíblemente paciente con todos los que lo rodean, sino que es una persona genuinamente cariñosa. Es un buen hijo y, en última instancia, un buen amigo de Sun-oh incluso cuando Sun-oh es un idiota con él.

2. AYUDA A JOJO CUANDO NADIE MÁS LO HARÁ:

Un gran argumento para que Hye-Yeong sea la mejor pareja para Jojo es que él hace todo lo posible para ayudarla cuando nadie más puede o no puede hacerlo.

La primera vez que vemos su generosidad es cuando toma un turno extra en el trabajo del restaurante donde trabajan juntos. También la ayuda con pequeñas tareas en ese lugar.

Al final de la segunda temporada de “Love Alarm”, Jojo decide quedarse con Hye-yeong y alejarse de Sun Oh. (Foto: Netflix)

3. ESTÁ MUY DEDICADO A CONOCER A JOJO:

Hye-Yeong se da cuenta de que Jojo no está interesado en él de una manera romántica al principio y no deja que eso lo moleste. A pesar de que ella no le devuelve sus afectos, él todavía quiere lo mejor para ella y realmente quiere conocerla como un amigo.

Es paciente y no intenta robárselo a su mejor amigo Sun-oh. Espera años y cuando terminan yendo a la misma universidad, decide llevar las cosas a nuevos niveles y hacer todo lo posible por conocerla.

4. DEFIENDE A JOJO CUANDO NADIE MÁS SE PONE DE SU LADO:

Jojo es prácticamente un lobo solitario. Ella no pertenece a una manada de amigos y su familia es horrible con ella. No tiene a nadie de su lado. Su prima, Gul-mi, se burla de ella en la escuela y hace que los otros chicos también se burlen de ella.

Luego de conocer su historia, Hye-Yeong la apoya emocionalmente. Él le dice a Jojo que la situación no es culpa de ella, sino de sus padres. Hye-Yeong siempre defiende el honor de Jojo.

5. ESTÁ AHÍ PARA ELLA EMOCIONALMENTE:

En lugar de tratar de arreglar los problemas de Jojo por ella de la noche a la mañana, Hye-Yeong entiende que no es su lugar arreglarlo todo. Él la respeta como individuo y le permite manejar lo que pueda por sí misma. Él le ofrece compañía y un hombro para llorar, pero nunca la empuja a hacer algo con lo que no se sienta cómoda.