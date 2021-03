Tras una exitosa primera temporada que se emitió en Netflix en agosto del 2019, ‘Love Alarm’ se convirtió en una de las series surcoreanas más populares y aclamadas de los últimos años. Es por ello que los fanáticos esperaron con ansias la segunda entrega que revela la gran incógnita de esta trama: ¿con quién se quedará Jojo?

Kim So Hyun, Song Kang y Jung Ga Ram son los actores surcoreanos que dan vida a los personajes Jojo, Sun-oh y Hee-young, respectivamente. Ellos vuelven a protagonizar la segunda temporada de “Love Alarm”, serie basada en un famoso webtoon creado por Chon Kye Young.

En los nuevos capítulos, disponibles desde el 12 de marzo en Netflix, se reveló que Jojo finalmente se queda con Hye-yeong. El giro radical que da la historia ha generado todo tipo de reacciones de los fanáticos en las redes sociales, donde se preguntan: ¿por qué Jojo eligió a Hye-yeong? Aquí te lo contamos.

Jojo finalmente se queda con Hye-yeong en la temporada 2 de "Love alarm". (Foto: Netflix)

“LOVE ALARM” 2: CON QUIÉN SE QUEDÓ JOJO Y POR QUÉ

Como se recuerda, en la primera temporada de la serie surcoreana Kim Jojo, Hwang Sun Oh y Lee Hye Yeong se ven envueltos en un triángulo amoroso. No solo están tratando de navegar por sus sentimientos, sino que también tienen que lidiar con la aplicación Love Alarm, que permite saber si alguien a menos de 10 metros se siente atraído por el usuario.

Al final de la temporada 1, Kim Jojo le pidió un escudo a Dukgu para poder separarse de Sun Oh. Este parche bloquea a Love alarm e impide que su usuario haga sonar la alarma de otras personas. Jojo utiliza este escudo para hacerle creer a Sun Oh que ya no lo amaba.

La segunda temporada se desarrolla cuatro años después del lanzamiento de la popular aplicación. Ya en la universidad, Jojo intenta una relación con Hyeyoung, sin embargo ella sigue con dudas sobre sus sentimientos hacia él.

Jojo cree que no puede comprobar si realmente está enamorada de Hyeyoung por la existencia del escudo y teme hacerle infeliz. Su reencuentro con Sun Oh, quien descubre que ella usó una mentira para terminar su relación, complica más las cosas.

Es por ello que Sun-oh le pide explicaciones a Jojo, quien lo rechaza y le explica que sus sentimientos han cambiado. Luego de pensar en sus experiencias recientes con Hyeyoung, quien la amó incondicionalmente todo este tiempo, ella decide usar la lanza con él.

Finalmente, Jojo se da cuenta de que simplemente debe escuchar su corazón y elegir. Después de tener una conversación sincera con Sun-Oh para aclarar las cosas, ella luego se dirige a Hye-Yeong.

En la escena final vemos que Jojo le dice a Hye-yeong que lo ama y la pareja se da un beso. Además, Dok-gu le entrega la información que escondió el escudo, pero cuando intentan revisarla no funciona, así que salen a buscar algo de comer. Mientras están fuera la cinta enumera todas las veces que sonó la Love Alarm de Hye-yeong.