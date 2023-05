“Love and Death” (“Amor y muerte” en español) es una serie de HBO Max que se basa en un asesinato que sacudió a la pequeña ciudad de Wylie en Texas en la década de 1980. Está protagonizada por Elizabeth Olsen y está dirigida por Lesli Linka Glatter y escrita por David E.

El drama criminal se basa en el capítulo “Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II” del libro “Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs”, escrito por Jim Atkinson y John Bloom.

“Love and Death” ve a Elizabeth Olsen asumir el papel de Candy Montgomery, la ama de casa suburbana que fue acusada y luego absuelta de asesinar brutalmente a su mejor amiga, Betty Gore. Ya que es basada en hechos reales, muchos se preguntan: ¿qué pasó con la acusada tras el crimen? Aquí te lo contamos.

“Love and Death” es una producción que cuenta con la participación de Elizabeth Olsen. (Foto: YouTube/Captura-HBO Max)

¿QUÉ PASÓ CON CANDY MONTGOMERY EN LA VIDA REAL?

Candace “Candy” Montgomery fue acusada de asesinar a su mejor amiga íntima, Betty Gore, en Wylie, Texas, el 13 de junio de 1980.

Todo comenzó cuando Candy Montgomery inició una aventura con el esposo de Betty, Allan Gore. Ellos se conocieron en el Continental Inn el 12 de diciembre de 1978, fecha en que pasaron la noche juntos. A partir de entonces tuvieron una relación extramatrimonial.

Sin embargo, Allan Gore comenzó a distanciarse de Candy Montgomery cuando se enteró que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo. El hombre comenzó a trabajar más en su matrimonio y dejó a “Candy”.

Tiempo después, una mañana, Betty se enteró de la aventura y confrontó a Candy. Fue ahí que se produjo una pelea física que terminó cuando, según los informes, Montgomery apuñaló a 41 veces a la esposa de Allan con un hacha.

Elizabeth Olsen protagoniza la nueva serie de HBO Max, "Love and Death" (Foto: HBO)

Cuando ocurrió el crimen, Allan se encontraba fuera de la ciudad. Se percató que algo andaba mal cuando llamó a casa de su esposa y esta no respondía, por lo que les pidió a sus vecinos que vieran que estaba ocurriendo. Ellos encontraron el cuerpo de Betty en el suelo y lleno de sangre.

Allan confesó a las autoridades que había tenido una aventura con Candy, por lo que esta se convirtió en la principal sospechosa del crimen. Tras iniciar la investigación, las huellas y la evidencia en la escena del crimen fueron suficientes para sentenciarla como culpable y ordenar su arresto.

Cuatro meses después, se llevó a cabo el juicio, donde Montgomery argumentó que había actuado en defensa propia después de que Gore la atacó con el hacha. Finalmente, un jurado absolvió a Candy Montgomery de los cargos de asesinato el 29 de octubre de 1980.

¿DÓNDE ESTÁ CANDY MONTGOMERY AHORA?

Según el Dallas Morning News, después del juicio, Candy Montogomery y su esposo Pat Montgomery dejaron Texas en 1980 y se mudaron a Georgia.

La pareja se divorció cuatro años después y Candy adoptó su apellido de soltera, Candace Wheeler. Ella, irónicamente, se convirtió en trabajadora de salud mental. La mujer ha vivido su vida fuera del ojo público.