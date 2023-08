Dirigida por Arvin Chen, “Love in Taipei” es una comedia romántica de Paramount+ que se basa en la novela “Loveboat, Taipei” de Abigail Hing Wen y sigue Ever Wong, una joven de 18 años que es enviada desde Ohio a Taiwán para estudiar mandarín durante el verano, pero asiste a una fiesta a la que los lugareños llaman Loveboat.

La película que cuenta con un guión de Charlie Oh y Mackenzie Dohr tiene a Christopher Foss, Matthew Janzen, Max Siemers, Aubrey Bendix, Cheng-Chung Chang, Ross Butler y Abigail Hing Wen como productores ejecutivos.

El elenco principal de “Love in Taipei” lo conforman Ashley Liao (“Físico”, “Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes”), Ross Butler (“Shazam! Fury of the Gods”, “To All The Boys”) Nico Hiraga (“Booksmart”, “Moxie”)l, Chelsea Zhang (“Daybreak”, “Titans”) y Cindy Cheung (“The Sinner”, “13 Reasons Why”).

Ashley Liao como Ever Wong y Ross Butler como Rick Woo en la comedia romántica "Love in Taipei" (Foto: Paramount+)

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IN TAIPEI”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Paramount+, “Love In Taipei” narra la historia de “Ever Wong, cuyo verano da un giro inesperado cuando sus padres la sorprenden con un viaje a Taipei para un programa de inmersión cultural. Ever se sorprende al descubrir que no se ha apuntado a clases de historia y tareas, sino a un programa gratuito de verano para todos los lugareños y otros estudiantes llamado Loveboat.

Rápidamente hace honor a su nombre cuando Ever se encuentra tratando de no enamorarse de dos chicos atractivos pero tremendamente diferentes que compiten por su atención, mientras que al mismo tiempo encuentra el coraje para desafiar las altas expectativas de sus padres y perseguir su verdadera pasión: el baile”.

¿CÓMO VER “LOVE IN TAIPEI”?

“Love In Taipei” se estrenará en Paramount+ el viernes 11 de agosto de 2023, por lo tanto, para ver la comedia romántica solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LOVE IN TAIPEI”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE IN TAIPEI”

Ashley Liao como Ever Wong

Ross Butler como Rick Woo

Nico Hiraga como Xavier Yeh

Chelsea Zhang como Sophie Ha

Cindy Cheung como la tía Shu de Ever