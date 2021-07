A poco de terminar la primera temporada de “Love Is in the Air” en España, Telecinco, el canal encargado de transmitir la telenovela turca desde enero de 2021, decidió realizar un cambio en la transmisión y decidió pasar la historia protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, como Eda Yıldız y Serkan Bolat, respectivamente, por Divinity.

Esto ocasionó gran confusión entre los seguidores de “Sen Cal Kapimi” (título original); sobre todo, porque, como lo mencionamos, la telenovela turca se encuentra en los capítulos finales de su primera temporada. No obstante, Telecinco, en realidad, no ha dejado de transmitir la ficción, sino que solo ha realizado un cambio de horario.

NUEVO HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR” EN TELECINCO

Con el primer cambio, “Love Is in the Air” pasó a Divinity, el canal secundario de Mediaset que emite la historia de amor de Serkan y Eda de manera más regular: de lunes a viernes a las 17.45h.

En tanto, Telecinco continuará con la emisión de la telenovela turca, pero en un horario completamente diferente. Los nuevos capítulos de “Love Is in the Air” podrán ser visto desde ahora a las 00.03h.

Así es, la cadena ha retirado la telenovela turca de su horario fijo y la ha desplazado a la madrugada del martes al miércoles. Esta semana se podrá ver justo cuando termine la película “Yesterday”.

Por otro lado, cabe mencionar que este cambio afectará a la segunda temporada, pues se anunció que la entrega se emitirá de manera exclusiva en Divinity. Eso sí, se desconoce si será algo temporal o permanente. Finalmente, para quien no pueda esperar, los capítulos de la segunda entrega están ya disponibles en Mitele bajo pago de suscripción.