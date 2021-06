Eda y Serkan se están volviendo a enamorar. El arquitecto y la florista están construyendo una nueva relación y lo están haciendo sobre la misma base que la primera vez: entre bromas, jugueteos y retos. Queda claro que, pese a los obstáculos, los protagonistas de “Love is in the air” tienen mucha complicidad y una conexión especial que los atrae el uno al otro.

La segunda temporada de “Love Is In the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original) se estrenó el pasado 9 de junio de 2021 en Turquía. La telenovela, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, inició con un salto en el tiempo de cinco años, donde Eda y Serkan están nuevamente separados.

Sin embargo, el arquitecto y la florista se reencuentran y al verse nuevamente sus corazones vuelven a latir con la misma intensidad de antes. ¿Qué pasará ahora entre ellos? ¿Volverá a surgir el amor? En el próximo capítulo se muestra que atracción natural que hay entre ellos sigue intacta y los sentimientos vuelven a aflorar.

En el próximo capítulo de “Love is in the air”, Eda y Serkan serán protagonistas de una carrera de coches. (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

En el próximo capítulo de “Love is in the air”, Eda y Serkan serán protagonistas de una carrera de coches. El arquitecto y la florista tratan de llegar antes que el otro a su destino sorteando autos entre el tráfico de Estambul, una escena que de seguro divertirá al público.

“No sabes con quien estás jugando, no me conoces”, dice Eda mientras acelera para dejar atrás a Serkan. Por un momento vuelven a ser los personajes que eran antes.

Aunque Serkan Bolat no recuerda nada de lo ocurrido en el último año de su vida, hay algo que se mantiene intacto: se siente atraído por Eda de manera natural. Los recuerdos empiezan a aparecer vagamente y una frase comienza a resonar con fuerza en su cabeza. “Nadie más que yo puedo tocarte”. ¿Recordará finalmente el intenso año que vivió junto a la florista?

Eda y Serkan se encuentran solos en una cabaña. (Foto: MF Yapım)

Pese al empeño de Selin por mantenerlos separados, la conexión entre ellos es cada vez más evidente y la tensión va en aumento. Esto queda en evidencia cuando Eda y Serkan se dan un beso fortuito en el despacho y Selin los ha encontrado de lo más juntitos.

En otra parte del avance del próximo capitulo vemos que Eda y Serkan se encuentran solos en una cabaña y él trata de recordar su pasado junto a la florista. El empresario se queda a dormir con ella y viven un romántico momento.

El empresario se queda a dormir con ella y viven un romántico momento. (Foto: MF Yapım)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “LOVE IS IN THE AIR” EN ESPAÑA?

De acuerdo con la parrilla de programación de Telecinco, “Love Is in the Air” empezará a las 23:00 hasta la 01:45 horas. En tanto, Divinity transmite de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas.

Telecinco: Martes a las 11:00 pm

Divinity: De lunes a viernes, a las 5:45 pm