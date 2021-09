La historia de amor de Eda y Serkan ha pasado por todo tipo de situaciones, pero por fin ha llegado un momento de felicidad para los protagonistas de “Love Is in the Air”. La telenovela turca, que es un éxito internacional, triunfa en España, donde tiene miles de seguidores que siguen cada detalle del trabajo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más populares del momento que, además, son novios en la vida real.

La comedia romántica, llamada “Sen Çal Kapımı” en su idioma original, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 en Turquía, con una audiencia que fue creciendo rápidamente. Por lo general, este género no pasa de la primera temporada, pero gracias a su éxito y popularidad se grabó la temporada 2 que apareció el 9 de junio de 2021 y terminó el 8 de setiembre, por Fox Turquía.

En España, la segunda temporada de “Love Is in the Air” se emite desde el pasado lunes 9 de agosto por Divinity a las 17:45 horas. En los últimos capitulos, Eda y Serkan se han dejado llevar por sus sentimientos y han caído nuevamente en las redes del amor. Entonces, ¿Qué pasará con la florista y el empresario? Aquí te contamos todos los detalles de lo que ocurrirá esta semana.

“Love Is in the Air” es protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR”?

Después de que una jueza dictaminara que Eda y Serkan deben vivir bajo el mismo techo por el bien de Kiraz, los protagonistas de “Love Is in the Air” se han dejado llevar por sus sentimientos y la irresistible atracción que hay entre ellos. En el próximo capitulo, seremos testigos del romántico amanecer de la pareja del momento.

“¿No te arrepientes de haber pasado la noche conmigo?”, le pregunta Serkan a Eda, temiendo alguna conocida reacción de su ex. “En absoluto”, responde ella y, sin disimular por más tiempo sus sentimientos, deciden volver a ser pareja y anunciarlo a toda la familia.

Antes de dar este paso importante, el arquitecto y la florista coinciden con Engin y Piril a las puertas del colegio en el primer día de clase de Kiraz y Can. “¡Qué bien que hayamos elegido la misma escuela!”, dice Serkan, dejando en seguida entrever su preocupación por cómo tratarán a los niños en el centro. “Quédate ya tranquilo, no va a pasar nada”, lo tranquiliza Eda.

En España, la segunda temporada de “Love Is in the Air” se emite desde el pasado lunes 9 de agosto por Divinity a las 17:45 horas (Foto: MF Yapım)

Más tarde, en el estudio de arquitectura, el arquitecto sigue inquieto y no puede disimular su preocupación. De repente entra una llamada del colegio. “Era del colegio, tenemos que ir inmediatamente. Los niños han salido de la clase y se han encerrado en el baño”, dice Eda, reconociendo que había razones para estar intranquilos.

Más adelante, y luego de anunciar a todos que están juntos, Serkan da un paso más en su relación con la madre de su hija. “Voy a pedirle matrimonio. ¿Me ayudas a organizarlo?”, les dice a sus amigos.

Después de algunas confusiones, Serkan se pone de rodillas frente a Eda y le pide que se convierta en su esposa. Por su puesto, la florista no puede ocultar su emoción y acepta sin dudarlo, además, le asegura que se casaría con él en ese preciso instante, y precisamente eso es lo que sucede, ya que Serkan había organizado su boda.

Kiraz, la hija de Eda y Serkan (Foto: MF Yapım)

Es así como los protagonistas de “Love Is in the Air” se casan, por fin, en una romántica ceremonia, rodeados de sus amigos y familia. La felicidad para Serkan, Eda y Kiraz por fin es realidad.

Por otro lado, Aydan por fin decide confesarle a Serkan que Kemal es su verdadero padre. Es así como ella se reúne con su hijo y expareja para explicarle cómo ocurrieron las cosas años atrás. “Aquella noche me quedé embarazada y nueve meses después naciste tú, Serkan”, dice Aydan.

Tras la gran revelación, el arquitecto no quiere saber nada de su verdadero padre, quien ha empezado a acercarse a Kiraz. “No quiero tener nada que ver con él”, sentencia el joven antes de abandonar el lugar.

Los protagonistas de “Love Is in the Air” se casan, por fin, en una romántica ceremonia (Foto: MF Yapım)

¿DÓNDE VER “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air” se emite de lunes a viernes a través de la señal de Divinity en España. El horario de los nuevos capítulos está programado para las 17:45 horas.

Además, los televidentes pueden ver los episodios de manera online y en directo a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que también cuenta con todo lo que se ha visto hasta ahora y adelantos de las nuevas entregas del día en la pantalla chica.