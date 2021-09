¿Qué horario tendrá “Love Is in the Air”? Esta semana, la telenovela turca seguirá sorprendiendo a su público con grandes sorpresas. La historia de Serkan (Kerem Bürsin), Eda (Hande Erçel) y Kiraz (Maya Başol) ha tomado un rumbo distinto cuando la pareja haga todo lo que esté en sus manos para que la pequeña sienta el calor de una familia. “Sen Cal Kapimi”, de esta manera, ha conseguido sumar más seguidores con su divertida y romántica trama.

La comedia romántica apareció en Turquía el 8 de julio de 2020, con una audiencia que fue creciendo con el pasar de los capítulos. De esta manera, la ficción cerró una temporada celebrada con 39 episodios el 17 de abril de 2021.

Ante el recibimiento de los televidentes, los responsables de la serie turca le dieron una temporada 2, a pesar de que no se estila darle más de una entrega a producciones de este género. ¿Cuántos episodios tiene “Sen Cal Kapimi”? En su emisión original, cuenta con un total de 52 episodios que duran 120 minutos aproximadamente.

¿De qué trata “Love Is in the Air”? La telenovela turca se centra en la historia de amor entre Serkan y Eda, quienes se conocen de la peor manera: ella lo culpa de perder una beca en Italia y él, para resarcirse, le promete pagarle sus estudios si finge ser su pareja. El acercamiento entre ambos dará un giro total a sus vidas y de sus familias.

Eda, Kiraz y Serkan, la familia del momento. (Foto: MF Yapim)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La comedia romántica “Love Is in the Air” estrena nuevos episodios a través de Antena 3 en España. En un inicio, se emitía a través de Telecinco desde el 11 de enero de 2021, con una frecuencia de lunes, martes y miércoles.

Sin embargo, eso cambió y ahora Antena 3 es el espacio donde aparecen los capítulos de “Sen Cal Kapimi”. Por eso, durante esta semana, el horario que tendrá la ficción turca será de las 17:45 horas desde el lunes 27 de setiembre hasta el viernes 1 de octubre.

También se ha dispuesto que la telenovela emita capítulos anteriores los sábados y domingos en el horario de las 15:45 horas. Los televidentes también podrán ver “Love Is in the Air” de manera online y en directo en la plataforma de streaming Atresplayer Premium.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

En los próximos episodios de “Love Is in the Air”, se desarrollará más la relación entre Eda y Serkan. Ellos han simulado ser una pareja casi perfecta para que Kiraz sea aceptada en uno de los mejores colegios de Estambul. Para esto, han dado una demostración del amor que, a mirada de los seguidores, todavía se mantiene a pesar de la separación.

Ese acercamiento, además, conseguirá que luego pasen un momento íntimo, que tiene todas las luces de ser definitivo para la antigua pareja. Por ello, Serkan irá contra todo los pronósticos y le propondrá una unión más allá de una relación preparada para tener feliz a Kiraz. ¿Eda aceptará la proposición de Serkan para felicidad de todos sus amigos y de su público?

También, en los siguientes episodios, se observará las próximas reacciones de Serkan ante la gran noticia que le dio Aydan: de que Kemal es su verdadero padre. El padre de Kiraz no puede aceptar esta noticia y hace todo lo posible para mantener su distancia. ¿Cambiará de opinión?

El beso que acercó a la pareja a una reconciliación (Foto: MF Yapım)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SEN CAL KAPIMI”?