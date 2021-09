¿Qué horario tiene “Love Is in the Air”? La temporada 2 de “Sen Cal Kapimi” sigue emocionando a sus seguidores por los constantes giros en la historia de Eda (Hande Erçel), Serkan (Kerem Bürsin) y Kiraz (Maya Başol). La telenovela turca viene mostrando los esfuerzos de Serkan para unir a su nueva familia. Como “Mi hija” (“Kizim”) y “Mujer” (“Kadin”), esta ficción ha conseguido alcanzar el éxito fuera de las fronteras de Turquía.

La comedia romántica, en su emisión original, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020. Por lo general, este género no pasa de la primera temporada, pero sus 39 episodios iniciales no dejaron satisfechos a los fanáticos turcos y se grabó la temporada 2 que apareció el 9 de junio de 2021 y terminó el 8 de setiembre, con 13 episodios y un final a la altura de las expectativas.

¿De qué trata “Love Is in the Air”? La trama se centra en la pareja de Eda y Serkan, quienes en un primer momento se detestan y luego empiezan a enamorarse. Ella es una florista que pierde una beca para estudiar en Italia y acusa de su mala suerte al acaudalado hombre. Él le promete pagarle su viaje y otros gastos si finge ser su pareja. El acercamiento fingido da pie a otras circunstancias.

En España, la serie otomana empezó a emitir sus capítulos desde el 11 de enero de 2021 por la señal de Telecinco. Desde su primera incursión en este país, el público aceptó de inmediato la divertida y conmovedora historia, pero hubo cambios en la programación televisiva que cambiaron la forma de emisión de la producción televisiva.

La nueva familia conformada por Serkan, Eda y Kiraz. (Foto: MF Yapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR 2” EN DIVINITY?

De esta manera, la telenovela turca “Love Is in the Air” estrena episodios nuevos de su temporada 2 por medio de la señal de Divinity, en España. La comedia romántica, de acuerdo a la programación actualizada del canal de televisión, estrena capítulos nuevos de lunes a viernes.

Mientras que el horario que tiene “Sen Cal Kapimi” en la actualidad es de las 17:45 horas, según la parrilla televisiva del mencionado medio de comunicación. Por ejemplo, el lunes 20 de setiembre, la ficción otomana aparecerá después de “Hayat” (“Amor sin palabras”) y “Te alquilo mi amor” (“Kiralik Ask”).

Además, los televidentes tienen la opción de ver online y en directo los capítulos de “Love Is in the Air 2” a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que cuenta con todos los episodios que se han estrenado hasta ese momento. También se puede adelantar los que están por aparecer en la pantalla chica.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

En los próximos capítulos de “Love Is in the Air” se verá más acerca de la nueva convivencia entre Eda y Serkan, después de que un juez decidiera que, por el bien de Kiraz, los padres tuvieran una mejor relación. Sin embargo, el protagonista no hace más que ilusionarse con la idea de la reconciliación y la familia feliz.

“No hagas planes de futuro. Los dos cuidaremos de nuestra hija como personas civilizadas y nada más”, le dijo Eda cuando Serkan se imaginaba a ellos, en el futuro, cuidando a su hija hasta en un bar. “Ya no voy a soñar más, me guardaré eso para mí. Debemos llegar a un acuerdo, tomar decisiones juntos, tenemos que hablarlo todo y ser capaces de tomar una decisión. No voy a hacerme ilusiones”, responde, decepcionado.

A pesar de esta negativa de Serkan, Eda se da cuenta que su expareja tiene planes propios y explota cuando ve que hay un equipo de mudanza con varias maletas, herramientas deportivas, la caminadora de su exnovio: todo indica que no quiere estar solo un par de semanas. “Me las vas a pagar, Serkan Bolat”, estalla Eda.

Kiraz comparte una pasta que lleva fresas 🍓 Can se lo agradece hasta que kiraz se lo come y se desmaya 😭😭😭😭😭#LoveIsInDivinity17S pic.twitter.com/Td2iwF4g0a — Violetter keks💜🍪 (@violetterkeks) September 17, 2021

¿QUÉ PASÓ CON KIRAZ EN “LOVE IS IN THE AIR”?

En los siguientes episodios de “Love Is in the Air” también se verá la evolución de la salud de Kiraz, quien sufrió un shock anafiláctico al comer un pastel de fresas, a las que es alérgica. Fue llevada al hospital, donde los médicos la pusieron a salvo. “Están los dos aquí, a mi lado. Me alegro de que volvieras del espacio. Ahora estás aquí, papá”, le dijo la pequeña a Serkan, quien estaba decepcionado de su trabajo como padre y ahora sintió alivio de escuchar que su hija le dice, por primera vez, papá.