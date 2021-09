¿Cuál es el significado de Kiraz (Maya Başol)? La telenovela turca “Love Is in the Air” ha tenido una serie de curiosidades a lo largo de sus dos temporadas, como el significado del nombre de la hija de los protagonistas Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), que pocos conocen. Lo cierto es que “Sen Cal Kapimi” ha conmovido y divertido no solo a Turquía, sino que también a otros países en el mundo.

La comedia romántica, en su emisión original, llegó a su fin el 8 de setiembre, con un último capítulo muy impactante que, además, batió un récord que tenía la exitosa serie “Juego de Tronos”: ser el episodio más tuiteado de la historia.

Mientras que, en otros puntos del mundo, como España, el drama otomano sigue emocionando a sus seguidores con la tirante relación entre Eda y Serkan. ¿De qué trata “Love Is in the Air”? La producción se enfoca en cómo la pareja, después de odiarse, empiezan a enamorarse a pesar de las diferencias sociales y culturales.

Sin embargo, el amor no será suficiente para ellos, ante tantos obstáculos como el cáncer y los secretos entre ambos. Así es como “Sen Cal Kapimi” se ha convertido en una de las telenovelas trucas favoritas del momento y todavía sigue sorprendiendo a sus seguidores por las peculiaridades que trae su ficción, como el nombre de Kiraz.

Kiraz siempre tuvo una relación entre cordial y tirante con Serkan. (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ SIGNIFICA KIRAZ, EL NOMBRE DE LA HIJA DE EDA Y SERKAN?

En la comedia romántica “Love Is in the Air”, Eda y Serkan tienen una hija llamada Kiraz. En realidad, Serkan es quien se entera tarde que ella es su heredera, por lo que Eda fue la que se encargó de ponerle el nombre.

Pocos saben que la protagonista quería otro nombre para la niña. La actriz Hande Erçel, en su cuenta de Instagram, contó que pensaba ponerle el nombre de Çilek, que se traduce como fresas en español, porque ella y Kerem son alérgicos a dicha fruta. Al final, se terminó imponiendo el nombre de Kiraz, cuyo significado es “cereza” en turco.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air”, en su emisión original, cuenta con un total de 130 capítulos de 120 minutos de duración aproximadamente. En Turquía, además, son dos temporadas las que cuentan la historia de Eda, Serkan y Kiraz. El temporada 1 tiene 39 episodios, mientras que la temporada 2, 13.

¿DÓNDE VER “SEN CAL KAPIMI”?

La comedia romántica “Sen Cal Kapimi” se estrena en España a través de la señal de Divinity. El canal de televisión emite un capítulo nuevo de lunes a viernes en el horario de las 17:45 horas. Además, los televidentes pueden ver los episodios de “Love Is in the Air” de manera online y en directo en Mitele PLUS, la plataforma de streaming que también cuenta con todos los episodios estrenados hasta el momento y tiene la opción de mirar las nuevas entregas por adelantado.

Eda y Serkan empezaron una vida como familia junto a su pequeña Kiraz (Foto: MF Yapım)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Hande Erçel (Eda Yıldız)

Kerem Bürsin (Serkan Bolat)

Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)

Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)

Anıl İlter (Engin Sezgin)

Elçin Afacan (Melek Yücel- Melo)

Başak Gümülcinelioğlu (Pırıl Baytekin Sezgin)

Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)

Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)

Sinan Albayrak (Kemal Özcan)

Maya Başol (Kiraz Bolat YıldıZ)

Ahmet Efe Metekoğlu (Can Sezgin Baytekin)

Sinan Helvacı (Burak Balcı)

Sina Özer (Kerem)