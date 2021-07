CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que una jueza dictaminara que Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) deben vivir bajo el mismo techo por el bien de Kiraz, los protagonistas de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original) han tenido que adaptarse a los cambios y al estilo de paternidad del otro, algo que sin duda ha ocasionado varios problemas.

Durante cinco años, Eda ha sido la única con la autoridad para decidir sobre el futuro de su hija, por lo tanto, le cuesta ceder en algunas cosas. En tanto, el arquitecto debe adaptarse a la rutina de Kiraz, quien por ejemplo, quiere que Bobba venga a decirle buenas noches. A pesar de todo, Serkan ya se ha convertido en un hombre de familia.

En medio de los conflictos y diferencias, la florista y el empresario se acercan cada vez más. Sin embargo, Eda aún teme que Serkan cambie de opinión y decida abandonarlas. Debido a esta desconfianza ocasiona, la protagonista de “Love Is in the Air” malinterpreta la comida de negocios con Denise y se enfada con el padre de su hija.

¿EDA Y SERKAN ESTÁN CERCA DE LA RECONCILIACIÓN?

En otro momento del séptimo episodio de la segunda temporada de la exitosa telenovela turca, los padres de Kiraz deben fingir ser una pareja feliz para que su hija sea admitida en una escuela también evalúa a los progenitores de sus estudiantes.

La atracción entre ellos es innegable, pero ¿será suficiente para que su relación funcione? Al parecer la clave de todo es Kiraz, ya que ha logrado que sus padres duerman juntos y que piensen en ellos como familia, incluso mencionó que quiere un hermano.

KEMAL ES EL VERDADERO PADRE DE SERKAN

Después de que en el anterior episodio de la segunda temporada de “Love Is in the Air” se revela que Kemal es alérgico a las fresas, al igual que Serkan y Kiraz, Aydan (Neslihan Yeldan) decide hacer una prueba de ADN para salir de dudas.

El análisis de laboratorio confirma que Kemal es el verdadero padre de Serkan, quien por cierto no está de acuerdo con el romance entre ese hombre y su madre. ¿Cómo reaccionará cuando descubra que Alptekin no su padre biológico?

Al parecer, Aydan y Kemal tuvieron una aventura cuando la primera estaba separada de su esposo por unos días y fruto de esa breve relación nació Serkan.