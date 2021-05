“Love is in the air” es una telenovela turca que debutó en 2020 en Turquía a través del canal Fox y al poco tiempo llegó a más de 40 países, incluido España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Divinity, Telecinco y algunas otras señales de su red. Esta telenovela en poco tiempo logró posicionarse como éxito ante la audiencia y rápidamente la pareja protagonista Eda y Serkan ganaron el corazón de todos.

“Sel Cal Kapimi” es una curiosa historia de amor sigue la vida de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que cruza su camino con un rico heredero llamado Serkan Bolat. Ambos se encuentran en el extranjero, cuando Eda viaja para poder realizar sus estudios y pierde la beca que había conseguido con tanto esfuerzo en su país natal por su culpa.

Serkan le ofrece un trato a Eda, el de hacerse pasar por su prometida y vivir dos meses con él. Si todo sale bien en la mentira, él le ayudará a pagar sus estudios y todo seguirá como si nunca se hubieran conocido. Aunque al principio la relación no es buena y ninguno se soporta, conforme pasan los días se dan cuenta que hay algo más que un trato interesado.

Con el paso de los capítulos, Serkan se convirtió el la pareja ideal para Eda a pesar de los problemas desde la perspectiva de la audiencia. Ahora que se dio el accidente y la desaparición del avión y el paso de los años, la audiencia se pregunta que es lo que sucederá con él y Eda, así como que la da a entrever el tráiler de la temporada 2 de “Love is in the air”. Esto es lo que sabemos al respecto de los personajes para la nueva temporada.

¿QUÉ PASÓ CON SERKAN BOLAT SEGÚN EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Uno de los rumores que había era el de que Serkan iba a desaparecer y luego se anunciaría su muerte porque Bürsin, el actor que interpreta a Serkan tenía un contrato hasta mayo y se juntaba a eso la firma de otro proyecto que ya había tenido con anterioridad por lo que se no se sabía si iba a continuar en “Love is in the air”

La actriz Hande, quien interpreta a Eda estuvo en la misma situación pero ella si logró posponer su otro proyecto para poder continuar en el elenco de “Sel Cal Kapimi”, en este caso ya que en el tráiler vimos a Serkan nuevamente se deduce que logró una plática favorecedora con la producción del nuevo proyecto o llegará la salida del personaje posteriormente.

El tráiler de esta segunda temporada se estrenó el pasado 13 de mayo en el canal oficial de Youtube de “Sel Cal Kapimi”, video que al día de hoy ya cuenta con 4 millones de vistas y una cantidad de comentarios con especulaciones de lo que está por venir en la nueva temporada, así como también los deseos sobre los personajes.

En el tráiler pudimos ver que ha pasado el tiempo y luego de ese tiempo Eda y Serkan vuelven a encontrarse, ambos al verse y estar juntos el uno del otro comienza cada uno a pensar sobre lo que sienten al verse y Serkan al acercarse a Eda le menciona que vivió en Italia, es decir que él ha estado al tanto de la vida ella.

La segunda temporada de "Love is in the air" traerá varios giros interesantes en la historia y un nuevo personaje para las vidas de Eda y Serkan. (Foto: Medyapım)

Tras mostrase sorprendida, Serkan le pregunta que si está ocultando algo y nos da la sorpresa de que ambos son padres de una hermosa niña que ha crecido en todo ese tiempo que se mantuvieron separados. Aún esta la incógnita de que es lo que sucedió con el estado de su enfermedad y para muchos esto puede ser solo una visión por efectos e la enfermedad.

Un tema que suena mucho entre las incógnitas sobre esta temporada es que fue lo que sucedió para separar por tantos años a Eda y Serkan, si ya en los últimos capítulos de la primera temporada solo querían estar felices y ahora nos encontramos con un Serkan que quizá ni siquiera sabía que era padre hasta el día de su encuentro con Eda.

Hasta ahora lo que tenemos seguro y claro es que Serkan permanecerá en la serie ya que la serie fue renovada, sin embargo se sigue a la expectativa de lo que traerán los nuevos capítulos de “Love is in the air”, así que no queda más que ser pacientes hasta el estreno de la segunda temporada que está pautado para el 9 de Junio.