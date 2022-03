La cantante mexicana Lucero Hogaza León, conocida artísticamente como Lucero, está atravesando uno de los mejores momentos de su vida en lo que respecta a la familia y el trabajo, pues además de recorrer diversos escenarios junto a su ex esposo, Manuel Mijares, mantiene una buena relación con su actual pareja, Michel Kuri.

MÁS INFORMACIÓN: Estos son los escándalos en las que ha estado envuelta la Novia de América

Fue en 1997 que la ‘Novia de América’ contrajo matrimonio con Mijares, dando la bienvenida a su primogénito Jose Manuel en 2001 y a su segunda hija, Lucerito, en 2005. Pese a que aún existía amor entre la pareja, en 2011 decidieron anunciar su separación, año en el que también la actriz empezó a salir con Kuri.

Si bien Michel tiene 10 años de noviazgo con el empresario, la intérprete de “Vete con ella” no ha mostrado señales de tener interés en casarse, por lo que fue abordado por la prensa, a quiénes reveló los motivos detrás de esta decisión.

En su época de casados, la pareja de cantantes tuvieron dos hijos (Foto: Mijares / Instagram)

LUCERO NO QUIERE CASARSE CON MICHEL KURI?

Tras llegar al aeropuerto de la Ciudad de México y conversar con los distintos medios que la esperaban fielmente, Lucero aseguró sentirse muy enamorada e ilusionada con su novio, Michel Kuri; sin embargo, no tiene en sus planes casarse y agrandar la familia.

“¡No hombre! No...”, respondió la mexicana al ser consultada sobre sus deseos de contraer nuevamente nupcias.

Lucero asegura estar muy contenta con su novio Michel Kuri (Foto: Michel Kuri / Instagram)

¿Cuál es la razón?

La razón por la que Lucero no tendría interés en casarse se debe a que ella ya tiene un “compromiso del alma, del corazón y demás”, por lo que no necesita concretar una boda que podría complicarle la vida. Con casi una década de romance al lado de Kuri, la intérprete no necesita mayores pruebas de que esta vez todo saldrá bien.

¿QUIÉN ES MICHEL KURI?

Michel Kuri es un millonario empresario, sobrino del famoso y acaudalado ingeniero Carlos Slim. Estuvo casado con Ana Paula O’Farril, con quien tuvo tres hijos, Ana Paula Kuri, Michel Kuri Jr. y Santiago Kuri. Si bien mantiene un perfil bajo, alejado de las cámaras, no desperdicia la oportunidad de publicar una foto al lado de su amada, a través de su cuenta de Instagram.