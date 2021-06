Lucero y Manuel Mijares fueron una de las parejas más mediáticas y famosas durante los años 90 en México. Su historia de amor fue de telenovela y durante los 14 años que estuvieron juntos su relación creció en base al respeto y al cariño. Ahora, divorciados, han demostrado que se llevan muy bien en el concierto “Siempre amigos”, donde juntaron sus voces al lado de sus hijos.

Cuando en la década de los 90 se supo que Mijares y Lucero eran pareja los fans enloquecieron y se alegraron por ellos. La novia de México y el galán eran los protagonistas de un cuento de hadas hecho realidad. Su boda fue un gran evento televisivo que hasta hoy se recuerda en México y otros países de Latinoamérica.

La boda de Lucero y Manuel Mijares ocurrió el 18 de enero de 1997 en el Colegio de las Vizcaínas y tuvo un gran impacto mediático debido a que fue transmitida por Televisa. Sobre este tema, la cantante y actriz recientemente decidió aclarar las polémicas que surgieron sobre su unión matrimonial y reveló el verdadero motivo por el que aceptó televisar este momento.

MÁS INFORMACIÓN: Lucero y Mijares se volverán a reunir como jurado en programa El retador

LUCERO REVELÓ LA RAZÓN POR LA QUE TELEVISÓ SU BODA CON MANUEL MIJARES

A través de su podcast en Spotify, Lucero decidió aclarar las especulaciones que surgieron por su boda con Manuel Mijares, un evento que se llevó a cabo el 18 de enero de 1997 en el Colegio de las Vizcaínas y que fue transmitido por Televisa. Fue considerado uno de los acontecimientos más importantes de ese año debido a su gran repercusión.

“Ha habido muchas especulaciones alrededor de esto (...) Fue muy comentado el tema de que la boda se pudiera ver en la televisión. De hecho, fue de las primeras bodas que se televisaron, me refiero al mundo de la música hispana; estábamos acostumbrados a ver bodas de la realeza, de otros artistas en otras partes del mundo, pero en el mundo hispano no se usaba tanto”, empezó explicando la cantante.

Luego, Lucero señaló que su boda con Mijares en un inicio iba a ser un evento privado pues así lo había planeado. Sin embargo, Emilio Azcárraga Milmo, dueño y fundador de Televisa, le propuso trasmitir su unión matrimonial para que el público pueda disfrutar de este bonito momento.

“Cuando yo empecé mi carrera en Televisa hace muchos años, el señor Azcárraga, que mucha gente le decía El Tigre, en paz descanse, tenía un cariño muy lindo por mí y yo por él. (...) Cuando se entera que estamos por casarnos, fue cuando me dijo: ‘A mí me gustaría mucho que toda la gente en México pudiera verte el día de tu boda, que pudiera verte casándote’”, recordó.

“Yo le dije: ‘Sería muy lindo, pero no los puedo invitar a todos’. Y me dijo: ‘Justamente es lo que estoy pensando: no se puede invitar a todas las personas que quisiéramos verte, que quisiéramos que te vieran el día tan importante en tu vida, pero nos gustaría mucho poderlo transmitir en la televisión’”, agregó.

La propuesta de Emilio Azcárraga Milmo sorprendió a Lucero, pues “no era lo que teníamos pensado, tanto Manuel como yo”. Sin embargo, tras platicar con su entonces novio y su familia, decidieron aceptar el trato del empresario.

“Realmente no se televisó la fiesta como tal; fue una grabación y televisar al aire, pasar la boda por la iglesia y, si acaso, el baile de los novios. Pero no fue de que todo el mundo iba a entrar hasta la cocina. (...) Carla Estrada fue la productora del evento, entonces había buena comunicación y entendía esa parte que queríamos guardar para nosotros”, señaló la cantante quien tenía 27 años cuando se casó.

El evento tuvo un nivel de audiencia tan alto que sorprendió a la pareja y a los ejecutivos de Televisa. “A la fecha, hay gente que me dice ‘No me perdí tu boda’”, dijo la famosa entre risas.

Sobre los rumores y especulaciones que surgieron con su boda, Lucero desmintió varias cosas que se habían señalado tiempo atrás como que todo era armado o que existía un contrato entre ella y Mijares que especificaba cuántos hijos teníamos que tener.

“Hablando de rumores y de todo lo que se decía alrededor de todo esto, se inventó que Manuel y yo teníamos un contrato y que nos casábamos por haber firmado un contrato, la exclusiva de pasarla en la televisión. Tanto se dijo, tantas historias y leyendas que se van inventando, y se decía que casi casi en el contrato se decía cuántos hijos teníamos que tener y cuánto tiempo de matrimonio teníamos que cumplir antes de separarnos”, recordó.

“Puras bobadas, puras cosas fuera de todo contexto. Imposible sería comprometerse en un contrato a tener hijos, algo tan sagrado. Hubo muchas cosas alrededor: el contrato, que todo estaba arreglado, que era una boda hecha por cuestiones legales… absolutamente mentira. Fuimos tan felices y después decidimos quedar siendo amigos”, finalizó Lucero.