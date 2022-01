“Café con aroma de mujer” y “Yo soy Betty, la fea”, producciones que están disponibles en Netflix, aparentemente no tienen nada en común. De hecho, sus historias son totalmente diferentes. Sin embargo, hay algo que las une. ¿Cuál es la conexión entre estas dos telenovelas? La actriz Luces Velásquez.

La interprete colombiana saltó a la fama internacional tras dar vida a “Bertha Muñoz” en “Yo soy Betty la fea”, telenovela que se estrenó el 25 de octubre de 19991 y finalizó el 8 de mayo de 2001. Desde entonces, siguió sumando más títulos a su trayectoria en teatro, cine y televisión.

Ahora Luces Velásquez participa en la telenovela “Café con Aroma de Mujer”, producción de Telemundo en donde da vida a “Julia de Vallejo”, la madre de “Sebastián” (William Levy) y la encargada de hacerle la vida de cuadritos a “La Gaviota” (Laura Londoño).

Luces Velásquez interpreta a Julia Vallejo, madre de Sebastián Vallejo, personaje de William Levy, en “Café con aroma de mujer” (Foto: RCN)

LUCES VELÁSQUEZ, LA CONEXIÓN ENTRE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER” Y “YO SOY BETTY, LA FEA”

En el remake de “Café con aroma de mujer”, Luces Velásquez le da vida a Julia Vallejo, madre de Sebastián Vallejo, personaje de William Levy. Se trata de una señora de buena familia y bien vestida, que se encargará de hacerle la vida de cuadritos a “La Gaviota”.

Desde que “Café con aroma de mujer” se estrenó en Netflix el pasado 29 de diciembre de 2021, la telenovela colombiana se ha posicionado entre los primeros lugares en varios países de América Latina.

La ficción ha cautivado los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo, prueba de ello es que se mantiene entre las más vistas desde que llegó al gigante de streaming. Y Luces Velásquez se ha mostrado feliz con la buena recepción del público.

“La gente lo está recibiendo muy bien, ¿sabes? A todo el mundo le gusta mucho y me dicen suegra, pues soy mamá de William Levy, y eso es una cosa que tiene unos alcances que uno no puede imaginarse, realmente”, sostuvo la actriz en una entrevista para Telemundo.

En esta producción Luces Velásquez deja atrás su icónico personaje de “Bertha Muñoz” en “Yo soy Betty la fea”, donde interpretó a una secretaria que perteneció al ‘Cuartel de las feas’. Se caracterizaba por ser chismosa, siempre andaba comiendo algo y no se arreglada mucho.

Un personaje muy diferente al de “Café con aroma de mujer”, como la misma Luces Velásquez lo menciona: “La gente me recuerda por Betty, por un personaje que era muy distinto, muy alegre, muy risueño, muy niño, muy infantil. Y ésta es una mujer muy puesta, estoica, contraída y fuerte. Me ha costado hacerla porque no tiene nada que ver conmigo, pero de eso se trata la actuación”, dijo para Telemundo.

Actualmente, “Café con aroma de mujer” está en la primera posición de los 10 más populares en México de Netflix. La emisión cuenta con 88 episodios.

La producción de Telemundo está protagonizada por William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos, quienes interpretan a Sebastián Vallejo, La Gaviota y Lucía Sanclemente, respectivamente, en la nueva versión de la telenovela homónima de 1994 creada por Fernando Gaitán.

“Café con aroma de mujer” se estrenó primero en Colombia el 10 de mayo de 2021 a través de Canal RCN, mientras que en los Estados Unidos se estrenó por Telemundo el 25 de mayo de 2021. Finalizó su emisión el 24 de septiembre de 2021 en Colombia.